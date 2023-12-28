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商周企業家調查：最看好「侯康配」衝經濟　「賴蕭配」拚國際地位

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲（由左至右）。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數16天，《商業周刊》昨（27）公布「企業家大選民調」，由來自各行各業的515位企業家填答，結果顯示，比起近期成為選舉話題的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），企業家們更在乎跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）政策；且對於3組正副總統候選人，「侯康配」在經濟成長、產業發展、兩岸經貿獲得最高評價，「賴蕭配」則於國際地位居冠。

根據調查結果，當企業主被詢問「哪些因素影響您的投票意向（滿分5分）」時，得分最高的前三選項為：經濟政策（4.47分）、供電穩定度（4.29分）、擔心台海戰爭（3.94分）。《商周》指出，雖然台灣企業主最在意經濟，但他們的關注重點，已從過去的中國市場，轉向全世界。

《商周》表示，大選前夕，中國國台辦中止ECFA的12項關稅減讓項目，但《商周》調查發現，比起ECFA，候選人的CPTPP政策更影響企業主投票選擇。根據調查結果，CPTPP政策的影響度得分為3.85分，高於ECFA政策影響度得分3.63，顯示台灣企業家更在意國際與區域經貿協定，關注新市場、新機會。

此外，《商周》指出，即便是過去選戰常出現台海危機議題，企業主對此也呈現兩極看法。在「擔心台海戰爭」選項，部分集中高分、部分集中低分，近2成企業主認為戰爭對其投票意向的影響不大，若照產業別分類，科技業較為擔憂台海戰爭，服務、製造、金融業則較不擔心，而且，比起對戰爭的擔憂，這群企業主對「供電穩定度」更為重視，且比起候選人的綠電政策，他們更在意核電政策。

《商周》調查結果顯示，供電穩定度影響企業主投票意向排名第二，得分為4.29分；候選人的「核電政策」排名第四，得分為3.9分；「綠電供給或價格」排名最末（第七），得分僅3.44分，且不分製造業、服務業、金融業或科技業，重視度排名都不變。

對於藍綠白正副總統候選人執政看好度，《商周》調查結果顯示，當企業主被詢問「哪位候選人最有能力處理XX議題」時，企業主對侯康配在「經濟成長」、「產業發展」、「兩岸經貿」都給予最高評價，看好度分別是43％、43%、61%。

調查結果顯示，賴蕭配則在「國際地位」一項得分最高，獲得56%，「經濟成長」、「產業發展」各為37%、34%，在三組候選人中排名第二；柯盈配在「經濟成長」、「產業發展」、「國際地位」三項皆排名第三，僅在「兩岸經貿」的看好度上，以21%贏過賴蕭配的19%。

不過，《商周》進一步分析指，賴蕭配在提升國際地位上獲最高分，反映民進黨執政在國際政治、經貿方面的成果，但詢問企業家對現任政府執政評分時，「兩岸經貿關係」、「缺工問題」、「人才問題」3項是最低分，顯示企業目前仍面臨缺工、缺才困境，並期待政府有辦法和緩兩岸關係。

最後，《商周》認為，值得關注的是，營收規模10億元以下的製造業企業主，最看好賴蕭配能提升台灣經濟；營收規模十億到一百億、或百億以上的製造業，賴蕭配看好度也和侯康配不相上下，顯示製造業企業主對賴蕭配看好程度較高；但在服務業與科技業，不論營收規模，侯康配的看好度都是第一；而不論產業，營收百億以上的大型企業普遍看好侯康配；柯盈配看好度則在不同營收規模的各產業多數位居最後。

《商周》於2023年12月7日至2023年12月16日之間進行「商周企業家大選民調」，與全台最大企業共學平台「商周CEO學院」合作，並協請磐石會、機械公會、智動協會、連鎖加盟促進協會、不動產代銷公會等公協會，邀請會員填答問卷，同時也由商周記者群親訪市值千億、產業前3大龍頭企業，邀請其董事長、總經理等高階主管參與調查，總計有515位企業家填答，涵蓋製造業、科技業、服務業、金融業，市值逾7兆元，超過台灣股票市場價值的1成。

問卷設計、調查網站架設、填答分析，皆由《商周》獨立進行，以確保調查可信度、準確性。問卷內容則分3大區塊：
第一，影響投票選擇因素調查，包含「經濟政策」、「供電穩定度」、「擔心台海戰爭」、「核電政策」、「CPTPP政策」、「ECFA政策」、「綠電供給或價格」，共七項因素對企業家的投票意向影響度，每題滿分5分，影響越高得越高分。

第二，現任政府執政評分，調查企業家對政府在「經濟表現」、「用地政策」、「用水穩定度」、「用電穩定度」、「缺工問題」、「人才問題」、「能源轉型政策」、「兩岸經貿關係」、「區域經濟整合」上的評分，每題滿分5分，表現越好得越高分；第三，候選人執政看好度調查，「經濟成長」、「產業發展」、「兩岸經貿」、「國際地位」四大面向，企業家各看好哪位候選人。

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