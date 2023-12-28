續打凱旋苑爭議　民進黨今推2宣傳片諷「包租公真侯康」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（28）續打國民黨總統候選人侯友宜家族凱旋苑爭議，推出兩支「在怎麼好野」競選影片。發言人卓冠廷、張志豪共同舉行記者會，批評「在怎麼好野，也不要吸學生的血」，侯友宜標榜居住正義的假面，背後是年收逾千萬學生租金的包租公，另支影片則是「在怎麼好野，也不要占國家土地」影片，揭露國民黨民代利用特權違法占國土蓋豪宅的醜陋惡習。

▲張志豪（左）、卓冠廷（右）舉行記者會。（圖／民進黨提供）

卓冠廷指出，昨天侯友宜妻子任美鈴的聲明主張，凱旋苑就是繼承來的與侯友宜無關，但根據資料顯示，兩人婚後繼承的是土地，不是「大群館」或「凱旋苑」，且1994年由任美鈴出資成立的「友友投資公司」，後來才改名為「又昱公司」，從公司名稱來看，絕對不會跟侯友宜無關，另外，1996年「友友投資公司」取得建照，這表示侯友宜夫妻繼承土地後，才蓋起這棟吸學生血的建物。

卓冠廷表示，奉勸侯友宜「在」怎麼好「野」也不要吸學生的血，凱旋苑103間套房每月租金高達1萬6000元，每坪租金比台北101大樓貴，當包租公真侯康，這幾天面對媒體和人民質疑侯友宜卻是不斷強調「有開發票」，而非他講得頭頭是道的「居住正義」。

卓冠廷說，侯友宜為了切割，推說是太太的土地，拿出岳家疼孫打親情牌，但不可抹滅他年漲5％租金、年收千萬、剝削學生的事實，這段時間青年的憤怒已經累積不少，至於侯辦提到2026年凱旋苑要轉為包租代管，甚至改為社會住宅或青年房舍，顯見侯友宜就是想賺好賺滿。

卓冠廷質疑，侯友宜2018年選舉完能跟文大解約，現在也可以馬上與新壽解約處理社會觀感不佳的問題，很明顯侯友宜就是要以拖待變，拖到選後，如果有心幫助青年，現在就可以做，侯友宜就是怕提前跟新壽解約有所損失，甚至也沒有公布和新壽的合約，明顯轉移焦點。

另外，張志豪表示，國民黨DNA就是圈地占地，非常愛當土地的主人，從北到南包括汐止廖先翔水保地蓋豪宅、國有地蓋停車場；南投馬文君占用國有地蓋南歐大莊園；台中顏寬恒占用國有地蓋私人招待所；彰化謝衣鳳特權占地蓋公主大城堡；花蓮傅崐萁違法使用農地，蓋2441坪九五至尊皇宮；然而這些人到現在卻未出面向社會大眾說明或道歉，長期利用民代職權護航家族利益，取得大量土地資源，把選區當作自己權力的延伸，身為地方民代卻佔地為王，違法蓋豪宅怎麼好意思提居住正義？

張志豪強調，特別呼籲侯友宜除了對黨內候選人圈地爭議表態外，也要誠實面對凱旋苑爭議說清楚，尤其又昱公司有無其他資產，請侯友宜誠實面對。