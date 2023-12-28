四叉貓抓包陳美雅宣傳車「違停紅線」　綠議員：法學素養呢？

▲陳美雅宣傳車被抓包違停紅線。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市第六選區立委選戰攻防激烈，網路紅人「四叉貓」劉宇今（28）凌晨透過臉書貼出一張國民黨立委候選人陳美雅宣傳車紅線違停的圖片，提醒「不要隨便違停哦」，引來近千網友按讚。高雄市議員簡煥宗也分享該篇貼文諷刺：「其實沒有很意外，這個法學博士違法濫權不是第一次啦」。

立委選戰越來越激烈，民眾對候選人的行為檢視也是高標準，劉宇今天透過社群平台公布陳美雅宣傳車違規停紅線的照片，他表示：「里民廣播～里民廣播～高雄市苓雅區和平一路，陳美雅你的宣傳車不要隨便違停哦，感恩」。

簡煥宗也轉發這篇貼文，他批評：「法學博士的法學素養呢？今天早上看到這張照片，其實沒有很意外，這個法學博士陳美雅違法濫權不是第一次啦⋯⋯既然有空去台北開記者會告狀，因此想跟一直強調自己是留日的法學博士的陳美雅請教一下，大家都知道日本的交通守禮又守法，你的宣傳車亂停你自己怎麼看？」

陳美雅擁有日本早稻田大學法學博士學位，近日她開記者會，指控民進黨立委候選人黃捷的助理，在公開場所搶自己工讀生手中的競選小物，而黃捷回應，對手看圖說故事栽贓抹黑、含血噴人。