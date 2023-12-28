國三生遭割頸亡　教團揭3問題：管教權弱化成校安最大隱憂

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名國三生25日遭同學持彈簧刀割頸、刺胸，身中10刀，經過2天搶救仍宣告不治。國教行動聯盟呼籲，主管機關應切實檢討曝險少年的輔導方式與功效問題，包含少觀所無法發揮輔導功能、曝險少年需要中介教育、恩威並施才能有效管教輔導，「管教權被弱化成為校園安全最大的隱憂」。

▲國教行動聯盟認為，管教權被弱化已成為校園安全隱憂。（示意圖／CFP，非本案事發地點。）

受害國中生25日遭隔壁班同學持彈簧刀割頸、刺胸，當場失去生命跡象，送醫裝葉克膜搶救一度恢復呼吸心跳，但經過2天治療仍宣告不治。目前，涉案學生已被法院裁定收容，後續將依少年事件處理法規定及少事法精神進行調查。

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國教行動聯盟27日表示，希望主管機關能切實檢討目前曝險少年的輔導問題，首先，少觀所無法發揮輔導功能，曝險少年被裁定收容之後，往往下次出庭時就會被裁定責付、停止收容，在少觀所停留的時間很短，大約1至3個月，且多以評估、觀察為主，難以發揮輔導效果。

其次，國教行動聯盟認為，曝險少年往往來自失能家庭，可能對學校生活及課業難以適應，而且校方缺乏強制力與專業輔導人力，主管機關應該提供資源，落實曝險少年中介教育，經評估確認輔導發揮功效之後，才讓曝險少年返校，而不是明知該學生不適應學校生活，仍強行令人返校。

最後一點是恩威並施才能有效管教輔導，國教行動聯盟提到，近年來常聽到學校教師與行政人員抱怨「有責無權」、「動則得咎」，政府與教育主管機關修法過於強調個人權利，忽略讓學校與老師擁有對等、合理的管教權部分，甚至一度連民法賦予家長對孩子的管教權也差點被修法刪除，「管教權被弱化也成為校園安全最大的隱憂」。

國教行動聯盟強調，「合理的管教是愛的一部分，也是教育孩子不可缺的一部分，適時、合理的管教更是孩子發展、學習正向紀律的必要手段」，期盼主管機關能正視並檢討曝險少年輔導機制成效不彰等問題，以保障校園安全。