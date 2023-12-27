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陸女交往台男15年「發現5大真相」！中國網友見1點搖頭：不如單著

▲ 結婚,婚禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲兩岸之間有些文化差異，一般民眾在相處上偶爾也會有些習慣上的不同。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台灣男生曾被日本女星評選為最想交往的對象，但在其他人眼中又是如何呢？一名大陸女網友透露，她和一名台灣男生結婚了15年，期間發現了「5大真實情況」，分享給其他想與台灣人交往的大陸女性。不料，貼文一出，不少大陸網友都對台灣人在交往時「習慣AA制」感到無法接受，直言「聽到AA就下次不聯絡了！」

一名大陸女網友在社群平台小紅書發文分享「台男的5大真相」，首先是台灣年輕人交往期間大多採「AA制」，不論是朋友還是情侶，多會各出各的，或是採「你請一次，我請一次」的方式，但初衷都是因為有自主能力，不想給對方帶來困擾。

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女網友表示，第二點是台灣也有辦婚宴習俗，但「聘金（彩禮）嫁妝大部分都是給夫妻倆個存起來以供將來使用」，也有越來越多年輕人結婚是簡單登記，就不會提出聘金跟嫁妝，只是單純的成家，長輩們也不太會有異議。

第三點，是台灣也經過老一輩會催婚催生的壓力，新一代90後的人們已經漸漸的從「趕緊找人嫁了」的想法，進化成「不一定要結婚，一個人也可以活得很好」，長輩們也都逐漸接受這樣的覺醒，只要孩子快樂就好。

▲一名大陸女網友分享從台灣男生身上發現的「5大真相」。（圖／翻攝自小紅書）

▲一名大陸女網友分享從台灣男生身上發現的「5大真相」。（圖／翻攝自小紅書）

原PO透露，很多人認為「台灣男人很好」，的確台灣大多數正常男人都比較溫和，對於女友或老婆的容忍度也蠻高，「但某部份人就是少了那麼一點擔當，也挺媽寶。」另外她還發現，在台灣婚後雙薪的家庭非常普遍，若對象不是特別富有，女生生完孩子就得回到職場，絕大部分都是工作、育嬰、家務自己去平衡，能在家當家庭主婦的是極少數。

貼文曝光後，不少大陸網友都對於「交往期間AA制」的觀念感到無法認同，直言「從沒碰過要AA制的男友，這樣的男生能要嗎」、「台灣女生大部份都不能接受AA的男友吧...我自己也沒遇過說要AA的，朋友間才會AA，情侶分這麼清楚的話不如單著吧」、「接受不了戀愛期間都還要AA的」。

對此，原PO也補充，她和台灣老公在交往初期時，對方都會大方買單，但她仍會主動給老公錢，她認為台灣人交往期間奉行AA制的原因不是因為男生比較小氣，而是因為台灣人追求「男女平等」，而平等的相處也是避免將來搞得惡言相向，畢竟「男人的錢也不是大風刮來的」。

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