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AI協助企業減碳　桃園櫛構科技榮獲首屆金恆獎MVP企業　　

▲桃園櫛構科技榮獲首屆金恆獎MVP企業

▲櫛構科技股份有限公司為青年創業，平均年齡31.4歲。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

當前AI人工智能與淨零排碳等趨勢盛行，桃園市政府社會企業中心輔導的櫛構科技公司自行研發AI平台，成功助力企業達成減碳目標，備受由ESG世界公民數位治理基金會與CIO Taiwan聯合舉辦的首屆「金恆獎」評審肯定，榮獲雙軸轉型MVP企業獎項。

櫛構科技CEO李緯明進指出，要實現有效的減碳策略，無論是提升能源效率或從企業管理文化著手，都是不可或缺的一環，櫛構科技致力於協助企業推動資料治理，並同步實現永續經營目標，桃園作為工業大城，產官學跨部門的合作，能更有效地串聯資源，加速落實在體制內。

▲桃園櫛構科技榮獲首屆金恆獎MVP企業

▲櫛構科技李緯明執行長。（圖／青年局提供）

櫛構科技開發的AI平台備受金恆獎評審肯定，提供客戶全方位的ESG永續碳管理雲端解決方案，從碳資料收集，到減量與碳資產交易，透過AI協助企業達到減碳目標，實際導入企業決策，使「減碳」與「數位」同步雙軸轉型，應用在日常上，AI車輛碳資料分析平台，專注於車輛碳資料的分析，為企業內部公務車、上下游供應鏈以及物流運輸業制定減碳策略。

櫛構科技亦為桃園市社會企業中心ESG永續精英團隊之一，桃園ESG永續精英團隊計畫提供專業顧問輔導，帶領團隊產出ESG自評文件，提高團隊與大企業媒合的機會。另外亦提供實習生參與公司計畫，激發新的合作機會和創意思維。

市府青年局侯佳齡局長表示，桃園社會企業中心提供創業課程、輔導、設備、資金等資源，針對不同階段的創業者提供所需協助，歡迎對社會企業有興趣或有想法的人士加入行列。

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