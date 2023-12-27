全台營收第6⋯中原店大火燒掉3億！　家樂福認「不求償」：年前重開很難

▲家樂福中原店12月3日發生火警。（圖／記者楊熾興攝）

記者蕭筠／金門報導

家樂福中原店12月3日凌晨發生火警，起火原因為3名年輕男子於店內拿殺蟲劑朝向點燃的打火機引發火勢，出動至少百名警消才撲滅火勢，目前仍無法營業。家樂福總經理王俊超今（27）日現身金門Ｍia C’bon金門太湖店開幕記者會，會後表示，中原店預估燒掉3億元，「過年前要重新營業很困難。」並強調賠償部分一律交給保險，「不會向這3人求償。」

▲家樂福總經理王俊超。（圖／記者蕭筠攝）

家樂福中原店12月3日發生火警，後表示為考量顧客安全短期內無法恢復營業，停業期間包括店內美食街、商店街皆不開門，家樂福總經理王俊超今（27）日透露，中原店為全台營收第6名的店，發生火警後不包含營業額預估損失3億元，他指出火災後因高溫悶燒3層樓地板全毀損，需要全部重新再用，不過燒完後須先維持事故現場，待保險、公證人、廠商鑑定，以及廢棄物要找到點才能清，「這些都需要時間、費用，「沒有想像中簡單。」也坦言要2至3個月才能重新再開，「過年前要重新營業很困難。」

至於求償部分，王俊超表示：「不會向這3人求償。」他直言事件已經發生，「人家也承認了沒有跑掉。」一切都交由保險處理。