國內首輛自費評等！NISSAN X-TRAIL明年撞擊測試　2.0版評分更嚴格

▲NISSAN X-TRAIL將是國內首輛業者自費申請新車安全星級評等車款，明年第二季測試。（圖／翻攝自Nissan）

記者李姿慧／台北報導

交通部今年公布8款新車安全評等星級結果，第二期計畫113年到117年將推2.0版規章、3重大改變，包括縮短跟歐洲安全評等差距、導入面對行人及機車等弱勢用路者事故測試、評分更嚴格。交通部透露NISSAN X-TRAIL因應改款將自費申請撞擊測試和星級評等，若明年6月前可購得特斯拉MODEL 3，將列明年評等車款。

台灣新車評等(TNCAP)執行計畫今年已公佈8車型星級評等結果，包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲得5顆星評等，TOYOTA COROLLA ALTIS獲五顆星，HONDA CR-V奪三顆星，FORD KUGA獲三顆星評等，FORD FOCUS奪五顆星，NISSAN KICKS五顆星，TOYOTA YARIS獲得三顆星評等。

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由於行政院也已經核定113年到117年新車安全評等第二期計畫，規章和檢測能量將精進，推出TNCAP2.0版規章，第二期碰撞測試和新車安全評等與今年安全評等也將出現三大變化和落差。

TNCAP執行機構車安中心執行長周維果表示，2.0版規章將有重大改變，包括第一，縮小與歐洲安全評等版本的落差；第二，導入國內在地本土化測試項目，國外和台灣交通型態不同，因此將行人、自行車、機車騎士等弱勢道路使用相關事故樣態，導入國內測試項目；第三個差別，評分機制將更嚴格，即便是部分考題和碰撞條件相同，但過往可能可以拿到五星，未來可能變成四星或三星，而若曾評等過的車款隔年依舊在銷售排行，同樣的考生確實也可能進行第二次考試。

根據交通部規劃，因應明年預算編列，明年將進行4款車型測試，第一季LEXUS NX及HONDA FIT，明年第二季也將出現首輛自費測試車款，為NISSAN X-TRAIL，第三季為TOYOTA SIENTA，第四季為特斯拉TESLA MODEL 3或MAZDA CX-5。

▲左為交通部公共運輸及監理司長林福山、右為車安中心執行長周維果。（圖／記者李姿慧攝）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，明年第二季將有NISSAN X-TRAIL自費申請評等，因要要改款上市，為國內首輛自費申請撞擊測試和星級評等的車款，希望未來自費比例越來越高，依據立法院通過預算，明年由政府購車測試為4款車，新加入第5款為自費申請，若後面測試能量有餘裕，明年國內車廠有新車型出來，也會鼓勵業者自費參與評等，明年應該也會有國產電動小客車，會鼓勵來參與自費評等行列。

周維果表示，特斯拉MODEL 3還是在明年受測名單範圍，但目前市面上買不到MODEL 3車款，一旦有的話就會立即啟動消基會秘密客採購程序，納入評等對象，如果6月底前買不到，就可能無法在明年度納入評等，將由替代MAZDA CX-5替代。