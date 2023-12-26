明晚起變天！雨由南往北襲　跨年降溫挑戰冷氣團「探12度」

▲明晚起南方雲系北移，加上東北季風影響，由南往北各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)白天天氣穩定，不過明晚起南方雲系北衝，東北季風影響，各地有降雨機會，周四3500公尺以上高山有降雪機會，跨年又有一波冷空氣，強度可能達大陸冷氣團，局部地區低溫可能下探12度，基隆北海岸和東部有降雨，元旦東半部迎曙光要碰運氣。

明天白天天氣穩定，東半部、恆春半島有局部短暫雨，明天晚間起受南方雲系影響，水氣北上，各地降雨機率提高，北部及中南部山區轉有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨。

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中央氣象署預報員葉致均表示，南方水氣會影響到周四，又有東北季風增強，迎風面降雨明顯，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。周四高山若在南方水氣和低溫可以配合下，3500公尺以上高山有降雪機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

周五南方水氣減少，葉致均表示，周五中南部恢復多雲到晴，不過受東北季風影響，北部、東半部局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢。周六東北季風減弱，水氣減少，僅東半部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

不過緊接著周日跨年(31日)又有另一波東北季風，且將影響到元旦，不過葉致均表示，這波水氣沒有很多，基隆北海岸、東半部有雨，其他地方多雲到晴。1月2日東北季風減弱，僅東部有零星降雨。

溫度部分，葉致均分析，今天晚間到明晨各地氣溫仍偏低，中部以北、東北部14到16度，其他地方17到18度，空曠地區、近山區平地、花東縱谷溫度會再低1到2度，下探12到13度，明天白天高溫可到23到26度。周四到周五雖有東北季風影響，但冷空氣強度弱很多，低溫變化幅度不大，各地18到20度，周四因為雲量多，各地高溫略降1到2度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周日跨年又有一波略強冷空氣影響，葉致均指出，強度可能會達到大陸冷氣團，中部以北、東北部14到16度，其他地方17到18度，空曠地區等可再低1到2度，局部地區最低下探12到13度。

跨年部分，葉致均表示，跨年東北季風增強，迎風面雲量增多，基隆北海岸、東半部會有降雨，入夜之後，水氣減少，迎風面地區雲量上會比較多一點，也因此東半部元旦要迎曙光可能要碰運氣，台北101跨年飄雨機率低。