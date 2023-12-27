新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

▲竹北氣爆讓陳姓少年生不如死，新竹瓦斯公司總經理邱世昌則承諾，將會秉持最大誠意與家屬協商。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

新竹縣竹北市6月發生嚴重氣爆，導致16歲陳姓少年全身有91%燒燙傷，至今仍每日都要面對清創痛苦，身心煎熬更讓少年表示「真的很想死」，縣長楊文科26日在縣府主管會報上表示新竹瓦斯公司的關心還不夠，要求竹瓦從優補償，並想辦法掌握少年的病況。

少年母親透露，案發至今已經半年，兒子僅16天是在家中照護，其他時間都是在加護病房度過，每天都要經歷清創和植皮等痛苦治療過程，期間的併發症和疼痛更是一輩子的折磨。

少年母親提到，燒燙傷患者在治療過程中常會產生「疤痕增生」、「關節攣縮、變形」、「體溫調解異常」、「創傷後壓力症候群」、「憂鬱症」等症狀，而這些都在其兒子身上一一發生。

少年母親提到，後續還得面對醫療、看護和整形等龐大開銷，兒子更在治療過程中承受身心折磨，甚至表示「真的很想死」，這起事故也讓全家人陷入愁雲慘霧之中。

家屬委任律師鄧湘全表示，陳小弟雖然保住生命，其身心已面目全非，而新竹瓦斯公司無法還他自由跑跳的青春，至少要負起燒燙傷後的整形醫療復健和精神賠償等責任，遵守過往所說從寬賠償的承諾。

▲竹北大樓氣爆，16歲少年當時逃出畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）



新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，竹瓦在10月23日從優從寬與家屬達成和解，營養品、壓力衣及相關醫療費用都由竹瓦先行墊付，且每日派員接送家屬至醫院探視，並負擔少年住院期間，父母因照顧而無法上班的薪資補償，對家屬所提的需求都努力努力展現誠意。

邱世昌提到，家屬上周提出少年體傷賠償，包括整形復健和精神損害賠償等，因涉及金額巨大，現已委請律師及保險公司儘速討論出合理的賠償方案，也請家屬對提出的項目內容補充計算基準及相關文件，將秉持最大誠意再與家屬進行第2次協商，讓事件早日落幕。

▼少年逃出後由家屬騎機車載往醫院。（圖／記者陳凱力翻攝）



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