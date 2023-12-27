　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

竹北氣爆少年「面目全非」現況曝光　母心痛：每天清創讓他很想死

▲竹北氣爆讓陳姓少年生不如死，新竹瓦斯公司總經理邱世昌則承諾，將會秉持最大誠意與家屬協商。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

新竹縣竹北市6月發生嚴重氣爆，導致16歲陳姓少年全身有91%燒燙傷，至今仍每日都要面對清創痛苦，身心煎熬更讓少年表示「真的很想死」，縣長楊文科26日在縣府主管會報上表示新竹瓦斯公司的關心還不夠，要求竹瓦從優補償，並想辦法掌握少年的病況。

少年母親透露，案發至今已經半年，兒子僅16天是在家中照護，其他時間都是在加護病房度過，每天都要經歷清創和植皮等痛苦治療過程，期間的併發症和疼痛更是一輩子的折磨。

少年母親提到，燒燙傷患者在治療過程中常會產生「疤痕增生」、「關節攣縮、變形」、「體溫調解異常」、「創傷後壓力症候群」、「憂鬱症」等症狀，而這些都在其兒子身上一一發生。

少年母親提到，後續還得面對醫療、看護和整形等龐大開銷，兒子更在治療過程中承受身心折磨，甚至表示「真的很想死」，這起事故也讓全家人陷入愁雲慘霧之中。

家屬委任律師鄧湘全表示，陳小弟雖然保住生命，其身心已面目全非，而新竹瓦斯公司無法還他自由跑跳的青春，至少要負起燒燙傷後的整形醫療復健和精神賠償等責任，遵守過往所說從寬賠償的承諾。

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北大樓氣爆，16歲少年當時逃出畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，竹瓦在10月23日從優從寬與家屬達成和解，營養品、壓力衣及相關醫療費用都由竹瓦先行墊付，且每日派員接送家屬至醫院探視，並負擔少年住院期間，父母因照顧而無法上班的薪資補償，對家屬所提的需求都努力努力展現誠意。

邱世昌提到，家屬上周提出少年體傷賠償，包括整形復健和精神損害賠償等，因涉及金額巨大，現已委請律師及保險公司儘速討論出合理的賠償方案，也請家屬對提出的項目內容補充計算基準及相關文件，將秉持最大誠意再與家屬進行第2次協商，讓事件早日落幕。

▼少年逃出後由家屬騎機車載往醫院。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

延伸閱讀
女學生撂乾哥助陣　國三男遭割頸「血染校園」…醫師嘆：醒來人生恐變了
公公婆婆不在了⋯小姑指定哥哥負責當娘家請吃飯　她怒了：有夠厚臉皮
人妻滑短影音目睹「偷吃證據」　驚覺尪還有2妻3子…怒提告結果曝

ET快訊
台南2夜市宣布「停業一個月」！
是你嗎？超商買26元飲料中千萬！　剩10天可領獎
國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬拒絕
桃園工廠大火「驚見焦屍」　女子被燒死在浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

買護照可念外僑學校！移民代辦涉偽造特種文書遭搜　3人深夜交保

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬悲傷婉拒

突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

吃掉麻吉女友還搞大肚子！他給了74萬才知「孩子不是我的」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

海軍證實官兵為救人落海失蹤　妻子忍淚發聲：老公，回家吧

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

侯友宜致敬女力...酸綠桃花黨　賴清德：「侯趙配」已輸起跑點

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

買護照可念外僑學校！移民代辦涉偽造特種文書遭搜　3人深夜交保

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬悲傷婉拒

突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

吃掉麻吉女友還搞大肚子！他給了74萬才知「孩子不是我的」

胸口插刀！日25歲男「KTV刺殺1女」住處浴缸藏女屍　鄰居傻眼

趙少康承諾　侯康當選一定「依法執行死刑」

選立委要花多少錢？王婉諭曝「天文數字」：年薪+補貼都賺不回來

馬士基和達飛在美、法軍護航下返回紅海　赫伯羅德今日做決定

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

美政府支持Apple Watch侵權裁定　即日起禁止進口及銷售

聯準會降息希望更濃　美股開盤小漲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

大巨蛋「電死人」　北市府協調家屬獲賠1100萬

即／桃園工廠大火1死3傷　女被燒死在浴室

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

新車被撞毀　男肇逃再留紙條卻神隱

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

搞大麻吉女友肚　他狂給74萬才知真相

少年每天帶刀上學　校方坦言：無法搜書包

新竹氣爆少年「面目全非」現況曝

即／桃園工廠大火空拍曝！他還原現場如遭轟炸

工廠大亂鬥1男慘死　16嫌判賠1219萬

更多熱門

相關新聞

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

資安公司Zimperium發布的最新報告指出，研究發現安卓木馬病毒已更加猖狂，安卓系統用戶正面臨前所未有的病毒攻擊風暴。經統計一共有29個病毒家族針對61個國家、1800個網銀應用程式進行攻擊，並造成嚴重威脅。

基本工資連漲8年！6成民眾無感...專家曝1關鍵

基本工資連漲8年！6成民眾無感...專家曝1關鍵

家長怨沒幫孩換衣害感冒！幼教師心累：拜託自己教

家長怨沒幫孩換衣害感冒！幼教師心累：拜託自己教

他實測「3天狂跑28小時」　真實收入驚呆

他實測「3天狂跑28小時」　真實收入驚呆

世上最孤獨的猩猩　獨自度過40個聖誕節

世上最孤獨的猩猩　獨自度過40個聖誕節

關鍵字：

周刊王氣爆竹北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

盤點頭髮越來越少的「6個原因」

許允樂離婚協議曝光！ 「想到就哭」：10年來都期待小孩

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！剩10天領獎

《醉拳》盧惠光前妻黎淑賢燒炭身亡！　2周前通電話無異常

他實測「3天狂跑28小時」　真實收入驚呆

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

中國棋王疑肛珠作弊！本人喊冤：實在憋不住

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

更多

最夯影音

更多
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」
王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面