台大畢業證書遭質疑「去中化」　校長陳文章：管中閔任內提出

▲台大師生對新版畢業證書有意見，台大校長陳文章表示，將會再討論。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大社科院長蘇宏達質疑，台大新版畢業證書刪除中華民國紀元，要求台大校長陳文章應立即說明並改正。台大今（23日）舉行校務會議，也有學生不滿沒參與討論，台大校長陳文章表示，畢業證書取消中華民國紀元是為了與國際接軌，當初是在管中閔任內提出，今年8月29日行政會議選出最終版本，由於師生對於畢業證書有意見，會由教務處調查學生意見並開討論會，將在下次台大校務會議上提出討論與說明。

台大今天舉行校務會議，但蘇宏達卻提前在個人臉書上PO文，質疑陳文章核定通過台大新版畢業證書，中英文並列，卻刪除了中華民國紀元，連台大學生在學校會議上看到後都反應，「在自己的國家領畢業證書卻沒有中華民國字樣，實在怪怪的。」

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▲蘇宏達批評台大新版畢業證書刪除中華民國紀元，質疑核定通過的陳文章不適任。（圖／摘自蘇宏達臉書）

在今天台大校務會議上，也有台大學生代表認為，新版本的台大畢業證書字體與花邊不好看，而且學生並未參與修改過程。但也有台大教授表示，國際知名大學的畢業證書，沒有人在意採用什麼花邊與字體，重點是學到的專業與本質。

台大校長陳文章則回應，目前這個版本的畢業證書改版，是在前校長管中閔任內提出，當初是為了與國際接軌而取消中華民國紀元，統一採用西元。自己上任後，註冊組有提出新的版本，並在8月29日行政會議選出最終版本。但由於畢業證書一輩子就一張，若學生有意見，希望進一步修正，將由教務處調查學生意見並開會討論，並在下次台大校務會議上提出討論與說明。