　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大畢業證書遭質疑「去中化」　校長陳文章：管中閔任內提出

▲▼台大師生對新版畢業證書有意見，台大校長陳文章表示，將會再討論。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大師生對新版畢業證書有意見，台大校長陳文章表示，將會再討論。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大社科院長蘇宏達質疑，台大新版畢業證書刪除中華民國紀元，要求台大校長陳文章應立即說明並改正。台大今（23日）舉行校務會議，也有學生不滿沒參與討論，台大校長陳文章表示，畢業證書取消中華民國紀元是為了與國際接軌，當初是在管中閔任內提出，今年8月29日行政會議選出最終版本，由於師生對於畢業證書有意見，會由教務處調查學生意見並開討論會，將在下次台大校務會議上提出討論與說明。

台大今天舉行校務會議，但蘇宏達卻提前在個人臉書上PO文，質疑陳文章核定通過台大新版畢業證書，中英文並列，卻刪除了中華民國紀元，連台大學生在學校會議上看到後都反應，「在自己的國家領畢業證書卻沒有中華民國字樣，實在怪怪的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘇宏達質疑台大新版畢業證書，刪除中華民國紀元，質疑陳文章不適任。（圖／摘自蘇宏達臉書）

▲蘇宏達批評台大新版畢業證書刪除中華民國紀元，質疑核定通過的陳文章不適任。（圖／摘自蘇宏達臉書）

在今天台大校務會議上，也有台大學生代表認為，新版本的台大畢業證書字體與花邊不好看，而且學生並未參與修改過程。但也有台大教授表示，國際知名大學的畢業證書，沒有人在意採用什麼花邊與字體，重點是學到的專業與本質。

台大校長陳文章則回應，目前這個版本的畢業證書改版，是在前校長管中閔任內提出，當初是為了與國際接軌而取消中華民國紀元，統一採用西元。自己上任後，註冊組有提出新的版本，並在8月29日行政會議選出最終版本。但由於畢業證書一輩子就一張，若學生有意見，希望進一步修正，將由教務處調查學生意見並開會討論，並在下次台大校務會議上提出討論與說明。

ET快訊
直擊／高雄在地綠營倒戈！　高喊侯友宜凍蒜手比3
奇蹟！昏迷5年陸男聽周杰倫　突然打起節拍
2023年10大爭議網紅一次看！　Joeman、劉芒人設翻車
黃心穎首回「欠鄭秀文一個道歉」！背小三臭名4年淚崩
他考試「緊張到射」　許藍方3字解答
「驥園川菜餐廳」宣布漲價！　一鍋貴600元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大畢業證書遭質疑「去中化」　校長陳文章：管中閔任內提出

「他猛烈射精」考試爆尷尬　許藍方給3字：不用摩擦

沒有要回暖！下波強烈冷氣團準備南下　寒冷天氣再熬4天

吳欣盈談資安危機點名「實名制資料」　健保署澄清：已全數銷毀

喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

李多慧曬機上熱舞片！黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀PTT暴動

4成民眾反對「就學服役3+1」　18至22歲支持度最低

明天冷氣團強襲！聖誕節最冷「急凍10度」　跨年前冷空氣再南下

台14甲線合歡山路段開放通行　武嶺至松雪樓須加掛雪鏈

台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語授課」

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

台大畢業證書遭質疑「去中化」　校長陳文章：管中閔任內提出

「他猛烈射精」考試爆尷尬　許藍方給3字：不用摩擦

沒有要回暖！下波強烈冷氣團準備南下　寒冷天氣再熬4天

吳欣盈談資安危機點名「實名制資料」　健保署澄清：已全數銷毀

喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

李多慧曬機上熱舞片！黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀PTT暴動

4成民眾反對「就學服役3+1」　18至22歲支持度最低

明天冷氣團強襲！聖誕節最冷「急凍10度」　跨年前冷空氣再南下

台14甲線合歡山路段開放通行　武嶺至松雪樓須加掛雪鏈

台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語授課」

上有壓力下有支撐　高雄建經協會：房價愈跌不易

吳欣盈喊大家愛喝Johnnie Walker「向前行」　他嘆悖離生活經驗

快訊／賴清德：侯友宜岳家凱旋苑　一坪租金比101大樓還要貴

《女神異聞錄：夜幕魅影》開放測試　全新怪盜高中生登場

日無印良品爆紅「白巧克力蘋果乾」零食！　絕配組合酸甜口感掀討論

嗶下去就好！1年省下10萬張紙　花蓮5警分局「電子巡簽」上線

BMW聖誕禮物提前送　「性能旅行車」M5 Touring釋最新預告

老爸牽女兒走紅毯「褲子突滑落」內褲全看光！　婚攝秒卡位拍下

煞不住！高雄女騎自行車「摔進機械停車格」　牙斷流鼻血急送醫

「請吳欣盈不要蹭蕭美琴」　趙怡翔嗆：拿蕭的外交成績宣傳成自己的

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

寒流激凍14縣市　平安夜越晚越冷

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

李多慧機上熱舞！腿間「神秘三角型」掀暴動

「他猛烈射精」考試爆尷尬　許藍方給3字解惑

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

14縣市再發低溫特報！8縣市最低6度

更多熱門

相關新聞

台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語課程」

台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語課程」

為培育高階人才，台大提出設立「國際政經學院」構想，但在上次校務會議因被質疑有政治力介入而擱置。台大今（23日）舉行校務會議再次進行討論，過程中多數代表都支持，最後也以111贊成、5票反對通過提案。台大校長陳文章表示，將在一月份成立工作小組，跟相關系所做更好連結與溝通，包括參與課程規劃，預計最快2025年招生，將採取全英語授課。

「就學服役3+1」彈性修業恐遭濫用　教長：會勾稽比對服役狀況

「就學服役3+1」彈性修業恐遭濫用　教長：會勾稽比對服役狀況

「就學服役3+1」台大擬鬆綁學分上限　學生會反對：恐遭濫用

「就學服役3+1」台大擬鬆綁學分上限　學生會反對：恐遭濫用

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

好康/ 耶誕活動 抽100份早鳥禮

好康/ 耶誕活動 抽100份早鳥禮

關鍵字：

台大畢業證書去中化蘇宏達陳文章

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

阿本「那個人是我第一任男友」

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面