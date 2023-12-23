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台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語授課」

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校務會議通過設立國際政經學院，最快2025年招生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為培育高階人才，台大提出設立「國際政經學院」構想，但在上次校務會議因被質疑有政治力介入而擱置。台大今（23日）舉行校務會議再次進行討論，過程中多數代表都支持，最後也以111票贊成、5票反對通過提案。台大校長陳文章表示，將在一月份成立工作小組，跟相關系所做更好連結與溝通，包括參與課程規劃，預計最快2025年招生，將採取全英語授課。

為配合國家長期人才策略發展，台大依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，將向教育部申請設立全英語「國際政經學院」，規劃利用徐州路校區，每年招收共180名學生，最快2025年招生。但在10月份校務會議提案討論時，遭質疑有政治力介入，最後表決時59票贊成、51票反對，將該案暫時擱置，在今天校務會議上再次討論。

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台大先說明「國際政經學院」相關規劃，包括設立政治經濟、財金、高階主管教育學程等三種領域的學位學程，以及學院大學部學生不是透過大學招生入學，而是提供大二以上雙主修或輔系選擇，不會增加招生名額；另說明監督會、管理會、諮詢委員會議的成員組成，例如管理會15人當中，台大可間接決定的委員數高達10名，等於總數的3分之2；另學院對於教師聘任規定雖然鬆綁，但仍保有三級三審精神。

在開放發言後，包括台大研究生協會、生農學院、經濟系、台大醫院院長吳明賢等代表，都支持設立「國際政經學院」。台大研究生會長黃種賢表示，上次校務會議時，因為擔憂政經學院對學校自治影響而提出擱置，但校方這次提出的內容，包括監督會與管理會的人員組成，對侵害大學法自治沒有這麼嚴重，也提供學生社會上更多資源，故支持這次提案。

不過，仍有部分代表提出建議，包括擔心新的學院成立影響其他學系的資源，以及組織架構或課程會有重疊，包括學院與學程名稱是否可以調整。台大社科院長蘇宏達就表示，新的國際政經學院看來是疊床架屋，而且十年後可能資金不再進來，師生與職員要怎麼辦。

最終校務會議以舉手表決方式，111票贊成、5票反對通過提案。陳文章強調，今天提案通過後，將盡快送教育部審核，預計2個月可審核完成，最快2025年招生。陳文章也承諾，將在1月份成立工作小組，跟相關系所做更好連結，包括參與課程規劃。他也相信10年後，企業會繼續支持相關經費。

▲▼台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語授課」

▲台大校務會議通過設立國際政經學院，最快2025年招生。（圖／記者許敏溶攝）

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