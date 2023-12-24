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台大社科院長蘇宏達傳連任失利　謝佩芬：學倫案作風不獲認同釀因

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大社科院長蘇宏達說明。（圖／ETtoday直播）

▲台大社科院長蘇宏達傳出連任失利。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨北松山、中山區立委候選人謝佩芬在臉書揭露，台大社科院昨舉行院務會議，現任院長蘇宏達因先前強勢主導台大學倫案，導致尋求連任失敗，這也是台大社科院首度有院長尋求連任失敗。對此，台大校長陳文章表示，尊重各學院院長選舉，校長不會干涉，續任與否都予以尊重。

謝佩芬在臉書指出，有社科院院務委員向她透露，因蘇宏達之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同，導致昨天在社科院院務會議中，有超過一半的人否決蘇宏達續任院長，成為首度有院長尋求連任卻被否決。

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謝佩芬表示，按照台大校務規定，如果院務會議代表否決，蘇宏達仍可以尋求全院老師投票，進行第二次補救，但他也放棄這個機會，代表蘇宏達對自己的所作所為及社會觀感也相當清楚。

謝佩芬說，身為台大校友，聽聞這個消息，感到非常遺憾，老師應該把學術倫理放在第一位，主動拒絕政治黑手進入校園，但蘇宏達院長卻違背身為學者的使命與社會責任，為特定的政治立場服務。

謝佩芬還說，但這個同時，又看到真理的曙光，台大社科院各系院務代表，用選票表達捍衛學術自由的立場，證明所有想讓政治插手學術的手段，終究會被看清。

對於謝佩芬說法，《東森新媒體ETtoday》致電蘇宏達，但未接電話不知其回應。

對此，陳文章表示，這周都在忙校務會議相關事情，並沒有注意社科院院內是否有院長續任投票一事，強調各學院院長選舉都由各學院自主辦理，校長從來不干涉，因此院長續任與否，都予以尊重。至於外傳蘇宏達是因為強勢主導學倫案，導致連任失敗，陳文章僅說，校務真的很忙，院內各別委員意見，並沒有特別注意。

2022年九合一大選期間，前新竹市長林智堅爆發台大國發所碩士論文抄襲案，台大組成學倫會審定，蘇宏達擔任審定委員會召集人，當時就曾指稱論文抄襲案為「醜聞」，事後也在公開場合透露，處理國發所論文抄襲案時，曾被國安局人員威脅，甚至因為不滿林智堅論文指導教授陳明通出席台大退休茶會，痛批台大校長陳文章應立即下台。

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