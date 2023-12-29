稱吳思瑤「快50沒生絕子絕孫」　楊志良不認失言：我說的是事實

▲前衛生署長楊志良發言歧視單身女性惹議，上午受訪時不認自己失言。（圖／攝影中心攝）

生活中心／台北報導

前衛生署長楊志良昨（28日）替國民黨北市立委候選人張斯綱站台時，諷刺民進黨候選人吳思瑤快50歲，這輩子絕子絕孫，引發爭議。對此，楊志良上午接受媒體訪問時回應，不認為自己有失言，只是把事情講出來而已，若吳思瑤覺得他刺痛她的心，「她自己要檢討為什麼這麼脆弱。」

張斯綱28日舉辦「泛藍大團結廟口開講」，楊志良上台談到台灣生育率，引述國民健康署數據，解讀台灣女人超過30歲就沒用了，「吳思瑤快50歲了，這輩子絕子絕孫啦！絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！」楊還轉頭問同台的徐巧芯「生了沒？」當下徐回答還沒，結果被楊志良指快沒救了，「不要在這邊講了，回家去愛愛！」

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對此，張斯綱28日深夜在臉書發文道歉，稱楊志良言論波及徐巧芯及吳思瑤，他在此表達歉意，他一向尊重女性，極度討厭沙文主義。吳思瑤也在後續於臉書反擊「怎麼國民黨都是這種男人？」更回嗆，選舉「不是在比子宮的使用率」。

楊志良上午出面接受媒體訪問時強調，他非常尊重吳思瑤自己決定單身的選擇，但他不認為有失言，「我只是把事情講出來而已，我刺痛她的心，她自己要檢討為什麼這麼脆弱。」

楊志良說，台灣女性超過33歲，生殖能力大幅下降，「這不是我說的，你們自己去衛福部找（資料）。」他表示台灣是世界上最不結婚、最不生小孩的國家之一，「所以我說民進黨有滅台大計。」他也引述婦產科醫學會資料指出，台灣人就算是結婚，7對中就有一對不孕症，「為什麼不生？他們不想生孩子嗎？還說我把女性物化，難道要叫男人去懷孕生孩子嗎？每一個女性都有基因，想做媽媽不是嗎？」