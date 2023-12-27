國三生遭刺死！網爆料「女友擋刀手被捅傷」　警方回應了

▲國三生案，PTT網路PO文稱有人擋刀受傷。（圖／翻攝自PTT）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市某高中附設國中部，一名國三男學生25日遭隔壁班男同學持彈簧刀割頸、刺胸，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救恢復心跳，但情況並不樂觀，於26日晚間宣告不治。有網友在PTT上PO出截圖稱，事發當下有另名女同學為了擋刀，手部也被捅傷，對此，警方回應了。

國中生傷人案發生至今第3天，有網友26日晚間在PTT上以「被刺國中生已經走了？」為題PO文，同時貼出對話截圖，表示遭刺的國三男學生已經當天使了，27日校方會對外公布。

該篇PO文更指出，事發當時還有另一名女同學因擋刀而受傷，「我女友手也被捅傷，因為擋刀」。對此，警消回應，並無女友擋刀一事，當時現場僅有一人受傷。稍早新北市教育局則證實，國三生已於26日晚間宣告不治。

回顧整起事發經過，一名女學生25日中午12時許到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，並要求對方離開教室。

女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向她的國三「乾哥哥」哭訴。乾哥哥憤而持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去生命跡象。