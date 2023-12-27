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餐廳Google評論他推「3.8至4.2星最穩」　老饕再曝避雷1招：真的準

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

▲餐廳Google評論，網友曝親身經歷「3.8至4.2星最穩」。（圖／翻攝自unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

Google評價已經成為不少人選擇餐廳的重要參考，一名網友表示，他吃了許多餐廳後發現，他覺得好吃的餐廳，Google評價大多在3.8至4.2星，超過4.5星反而可能是洗來的，貼文一出立刻引發網友熱議，有不少人認同他的看法，也有許多人建議，「看負評最準，好評太主觀」。

原PO在批踢踢表示，他在外面選擇吃飯的餐廳時，為避免有先入為主的印象，都不會先看Google評價，多年下來發現好吃的餐廳評分大多在3.8至4.2星左右，那些超過4.5星以上的店家，大多是硬洗上去的或根本不值得吃，Google評價3.8至4.2星之間的餐廳才是最穩的，詢問網友是否認同他的看法。

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▲▼吃餐廳Google評論幾顆星最準？饕客1招判斷：避免踩雷。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「先看最新評價，再看負評」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說、「名店常常都是數千評價 3.6顆星」、「台灣人對Google評價有自己的玩法，破壞評鑑」、「是，超高的很多都是五星送東西」、「5星評價根本沒有準確度」、「確實，4.5以上幾乎無參考價值，4.0至4.3星不是洗的，還得先去檢查負評內容」。

也有許多人建議，「4.5顆星以上我會直接看1星評論」、「看負評最準，好評太主觀」、「我覺得大概3.5顆星就能避免踩雷，然後看負評才準」、「一堆店評分都是用洗的，看負評最快」、「3.5以上就很好吃了，大部分負評都是服務不佳」、「先看負評，才是真話」、「先看最新評價，再看負評」。

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