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吃完就上路？餐廳老闆驚覺外送備註像「遺言」　火速報警救人

▲餐廳老闆發現顧客訂單備註像遺言。（圖／翻攝自微博）

▲餐廳老闆發現顧客訂單備註像遺言。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽一家餐廳的石老闆娘18日在一外送訂單的備註欄上，發現疑似遺言的語句「吃完就上路了」。情急之下，石老闆娘先是透過平台聊天室安撫該名顧客，趁外送員送餐前先打電話報警。所幸，最後成功救下該名差點要輕生的男子。

據《光芒視頻》報導，12月18日，安徽阜陽。石老闆娘在訂單的備註上，看到顧客有想要輕生的念頭。她立刻打去電話卻無人接聽，隨後又通過平台傳訊息，得到回應後，立刻開始勸解對方並報警。

備註單上寫著，「最後一頓飯了，吃完就上路了，能不能做好吃一點，飯熱一點，人間不值得。」

▼石老闆娘發現異樣後，迅速透過平台聊天室安撫該顧客。（圖／翻攝自微博）

▲餐廳老闆發現顧客訂單備註像遺言。（圖／翻攝自微博）

▲餐廳老闆發現顧客訂單備註像遺言。（圖／翻攝自微博）

石老闆娘表示，「不管他是不是在開玩笑，報個警傳訊息關心他，都是我舉手之勞的事，我想打電話確認他的狀況，但他都不接，在訊息裡也一直重複吃完就上路了。我讓外送員送餐前先讓我打電話報個警，結果消防員破門進去後，一個20多歲的小夥有尋死的念頭。」

最後因石老闆娘的「舉手之勞」成功救下一條生命，她表示非常開心。該事件也引起網友熱議，「一種求救吧，誰拉他一把就可以還能活一下，真的求死的也不會發這種備註」、「可能不是真的想死吧，只是希望有人拉一把」、「還好老闆是個細心又溫暖的人」、「有這樣一個人能拉你一把，人間就值得了」、「如果備註後也沒有任何人拉他一把，他就真的對這個世界放棄了，這個備註算是他最後一根稻草」。

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