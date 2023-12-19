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連2年摘星...高雄首家米其林Liberté驚傳歇業！集團證實曝原因

▲▼ 高雄首家米其林餐廳Liberté將歇業 。（圖／翻攝Liberté臉書）

▲ 高雄首家米其林餐廳Liberté將歇業 。（圖／翻攝Liberté臉書）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄首家米其林餐廳、從連續2年奪下米其林1星、2星的法式料理餐廳「Liberté」驚傳歇業，萬象餐飲集團今在臉書宣布，由於日籍主廚武田健志3年合約到期不再續約，因此餐廳將在12月31日結束營業。

▲▼ 高雄首家米其林餐廳Liberté將歇業 。（圖／翻攝Liberté臉書）

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▲Liberté是高雄首家米其林2星，主廚武田健治合約已滿不再續約。（圖／翻攝Liberté臉書）

萬象餐飲集團今在臉書宣布，旗下法餐「Liberté」將於12月31日結束營業，「武田健志先生圓滿結束這3年的合作，也替高雄創造了第一家的米其林一星與二星餐廳，我們除了感謝武田先生的貢獻，也祝福他未來在世界的高端美食地圖上，鴻圖大展」，同時宣布明年4月將在「Liberté」原址與東京高端餐飲傳奇餐廳合作展店，期許再為高雄創下全新的美食體驗。

「Liberté」是從東京落腳高雄的Fine Dining餐廳，主廚武田健志曾在法國工作，善於結合在地風土條件食材、特色佐料、火後掌控、時間控制等完美結合，其作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩，實為經典之作。

▲▼ 高雄首家米其林餐廳Liberté將歇業 。（圖／翻攝Liberté臉書）

▲Liberté今年拿下米其林二星。（圖／翻攝Liberté臉書）

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高雄米其林歇業法式料理餐廳

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