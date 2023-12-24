外送點蝦仁炒飯「送來的是肉絲」！作家致電提醒　收老闆暖心驚喜

▲老闆手寫道歉信。（圖／翻攝自呂如中FB）



記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，三餐外食、叫外送已是日常，作家呂如中透露，已經吃了一年的外賣，有幾間口袋名單，幾乎每兩三天就會重複點一次，某次點了固定的外送餐廳，叫了蝦仁炒飯，結果送來的餐點卻是肉絲炒飯，於是打電話告知老闆，沒想到下次再叫時，收到老闆給的暖心驚喜。

作家呂如中在臉書發文，某次點外送蝦仁炒飯，吃到一半發現沒有蝦子，才發現送來的是肉絲炒飯，因為價格上有差別，心想老闆只是太忙，不是故意的，於是打電話過去，第一句話就說「我不是來找麻煩的」，並透露是常叫外送的呂先生，提醒老闆餐點錯誤，老闆說了對不起，雙方就掛電話了。

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呂如中日前在家受暈眩之苦，狗狗也吐了，貓又一直鬧，身心俱疲打算點外送來吃，「要叫上次做錯飯的那家餐廳嗎？因為我真不是來刁難」，希望老闆可以長長久久經營，於是在餐點備註欄寫下「我是上次打電話過來的呂先生，如果你記得的話，我今天就點肉絲炒飯，你幫我做回蝦仁炒飯好了；但如果你忘記了也沒有關係」。

20分鐘後，熱騰騰的炒飯送來，他打開包裝一看，居然附了一張紙，老闆親手寫紙條道歉，感謝他的寬容，「打開飯盒⋯天啊，蝦仁也太大隻了吧！我馬上回網路給老闆說謝謝」，老闆一點點的心意，讓他感受到滿滿的溫暖，「即使受苦的時候也要對人好，並且人生沒有想像來得糟」。

貼文曝光，掀起網友討論，「據理力爭，得饒人處且饒人，大家好來好去，這是台灣人的民族性」、「你也是善良之人」、「人果然是互相的」、「人跟人之間就該如此良善互動，太暖心啦」、「這蝦仁量~~~明顯有增加一倍」、「兩個都是好人，體諒可以帶來美好的心情」。

本文獲得「呂如中」授權提供轉載。