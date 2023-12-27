女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

▲新北某校園發生割頸案，不少師生當場目擊血腥一幕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名國三男學生25日為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割喉別班男同學，當場大量出血，命危送醫。而由於案發地點在教室內，當下多名師生親眼目睹兇殺畫面，不僅有同班學生一路哭到放學，還有家長表示，女兒事後嚇到「不太敢去學校」，求問網友該怎麼辦，令人心疼。

新北市某高中附設國中部於25日中午12時許，一名男同學為幫「乾妹」女同學出氣，竟持彈簧刀揮砍別班男同學的頸部、胸部，正值中午用餐時間，儘管導師、同學都在場，但因事件發生太突然，旁人來不及制止。警方偵辦後，將行兇男學生及涉嫌教唆的少女雙雙依殺人未遂送辦，少年法庭裁定少年收容、少女責付監護人。

據悉，事發後被害男學生被送到亞東醫院急救，經裝設葉克膜開刀搶救，目前已恢復呼吸心跳送進加護病房觀察中，但傷勢過重仍在昏迷。截至目前新北市政府副市長及各局處長都派員到院探視，市長侯友宜也聯繫醫院要全力搶救。

▲男同學遭同校同學割傷頸部，目前仍未脫離險境。（示意圖／ETtoday資料照）

由於彈簧刀事件就發生在教室內，不少學生都目睹殘忍一幕，有網友就透露，他的補習班學生因為和被害者同班，不幸目睹全程，事發一路哭到放學，須由家長帶去收驚；另外還有媽媽在臉書發文求助，指女兒在現場看到噴血，「現在不太敢去學校怎麼辦？」

對此，網友紛紛建議「只能心理輔導或轉學」、「請媽媽暫時陪女兒到學校，並加強心理輔導」、「先讓女兒休假幾天，在安撫開導」、「先請假，然後幫女兒找心理諮商」、「先請假，畢竟這種陰影很可怕，家人儘量陪伴，避免事後衍生恐慌症」、「找學校輔導室請輔導老師輔導」、「只能多安慰一下，或是請心輔中心老師幫忙」。

針對25日目睹事故發生的兩個班級學生，該校校長表示，26日已啟動入班心理諮商輔導，教育局也派駐輔導諮商中心社工師進駐，提供國三12個班級學生和導師心理輔導諮商服務，尤其國中會考將至，希望可以盡快穩定師生心情。