新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

▲行兇少年被爆平日都會帶刀械到校，學校坦言「不太可能去搜書包」。（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割頸別班男同學。事後，傳出行兇少年平日都攜帶刀械到校，引發外界關注。對此，學校坦言，目前是依照教育部規定管教學生，不太可能去搜學生書包，只能透過學生的外顯行為去預防通報。

回顧整起事件，少女到事發班級找閨蜜，不料遭該班同學A男喝斥「這又不是妳班級」，要求她立即離開。少女心有不甘，大力甩門離去，並跑去向同年級「乾哥」B男哭訴遭欺負。

B男聞言，決定替「乾妹」出氣，前往事發班級理論，結果雙方一言不合，他竟拿出預藏的彈簧刀連刺5刀，其中2刀刺中對方胸口、脖子，導致A男大量失血命危，送醫後裝葉克膜開刀搶救。

儘管A男經搶救恢復呼吸心跳，被送進加護病房，但因傷勢過重，目前仍在昏迷中。期間，B男父親一度透過「中間人士」表達欲探視慰問，但家屬仍處在悲傷之際，加上孩子仍在昏迷、探視也有時間限制，因此婉拒探視。

土城警方偵辦後，將行兇的B男及涉嫌教唆的少女依殺人未遂送辦，並移送少年法庭。少年法庭審酌後，裁定少年收容、少女責付監護人。

事後，校方針對目睹事故的2個班級學生啟動心理諮商輔導，教育局也派輔導諮商中心社工師進駐協助，第一時間輔導學生，希望盡快穩定師生心情。

至於未來如何預防學生攜帶危險物品？校方坦言，目前都是依照教育部訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，不太可能去搜學生書包，只能透過學生如亮刀等外顯行為來做預防通報。