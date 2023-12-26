同班生目擊割頸「哭到放學」　家長急找收驚！眾人集氣求平安

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市一名國三男學生25日為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割喉別班男同學，導致男同學命危。警方偵辦後，將行兇男學生及涉嫌教唆的少女依殺人未遂送辦，引發全台譁然。有網友透露，目擊的同班學生在事發後一路哭到放學，令眾人心疼，「大人都承受不住了何況青少年，這很可能會變成一輩子的陰影。」

彈簧刀事件發生在校園，當時還有別的學生目睹殘忍一幕，就有網友在Dcard留言處透露，「本人教的補習班學生目睹全程（因為同班），聽其他同學說，他從事發後開始哭，一路哭到放學回家，家長帶去收驚了…」。

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有人不禁擔心，學生恐留下創傷症候群，「大人都承受不住了何況青少年，這很可能會變成一輩子的陰影」、「現場一定是鮮血到處噴，那場面一定很驚悚」、「希望傷者跟其他無辜小朋友可以平安康復。」

衛生福利部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏接受媒體聯訪時說明，學校理論上是安全環境，在校園內目睹傷害事件，對學生同儕來說是很強烈的心理衝擊；一般暴力事件依嚴重程度、當下情境等狀況不同，約有8%到20%的機率可能發生創傷後壓力症候群。

李俊宏說，學生心理狀態受影響程度，與各自脆弱性、事件嚴重程度、和離事件遠近等因素有關。若學生原本有憂鬱、焦慮狀況，就較易受影響。

一般校園若啟動輔導諮商機制，通常會先向學生說明事件；因有時候事件衝擊性太大，有些學生可能事後還是不明白事件始末，若有較清楚了解，能降低心理衝擊，但也須避免在處理過程中再度造成創傷，因此需要專業介入。此外，也可以在班級內開治療性團體，讓大家講講對事件的感受。

若學生衍生為急性壓力症候群或創傷後壓力症候群（PTSD）等狀況，就要轉銜醫療院所治療。有些家長會憂心，帶到精神科就診會留下健保用藥紀錄，但其實可以先到門診評估，除非已經有比較嚴重的病理現象，不然可以先進行談話性治療。

李俊宏指出，事件後約需觀察1個月時間，若學生有反覆惡夢、坐立難安、過度警覺等狀況就要注意；創傷太嚴重時，大腦為了自我保護，可能會阻斷與外在連結，導致平常認真的孩子坐在教室裡卻人在神不在，甚至失憶、想不起來事情，或有不敢去教室，同學打電話不敢接、不敢談等情況，都可能需要專業人員介入協助。