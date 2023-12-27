黑暗烤雞料理超Juicy全場好評！知名外國人網紅大秀甘比亞家鄉菜用「i」過聖誕

▲甘比亞籍Youtuber黑龍與外籍好友過聖誕，大秀各自準備的家鄉料理，讓台人一窺異國風情。（圖／翻攝自YouTube頻道「臺灣尋奇」）

消費中心／綜合報導

準備過聖誕了！很多人會和家人、好友或閨蜜辦場派對，一起Dress Code穿搭，開心又好玩的感受節慶歡樂氣氛，只是比起美美裝扮，近年更流行俗擱有力的聖誕醜毛衣，越醜越受歡迎，就連歐美大咖、好萊塢明星也跟著熱潮特地穿上拍照打卡。不過提到聖誕節缺一不可的活動，當然就是吃大餐了，在台灣生活的甘比亞籍Youtuber黑龍，就與幾位外籍好友在影片中大秀異國聖誕料理，並且玩起交換禮物，其中竟然出現家樂福衛生紙，一拿出來，就有人大喊說「我需要、我需要」，場面笑翻眾人。

外國人留台過聖誕 家鄉料理超有愛

近年在台灣的聖誕味越來越濃厚，各地有不少精心打造的夢幻聖誕造景，在璀璨燈飾與浪漫燈海下，讓大家把美照拍好拍滿，而來台工作、唸書的外國人又是如何度過聖誕佳節？來自甘比亞的Youtuber黑龍，經常在個人頻道分享各種好玩體驗，也邀請外籍好友一起上節目，這次他就找來東京女孩Mana、英國正妹網紅海倫、學妹貝妮可，共度小巧溫馨的聖誕派對，各自準備了自己國家的家鄉菜，讓台人有機會一窺異國風料理。

▲淋上特製醬料的甘比亞風味烤雞，黑色外皮是這道料理一大特色，切開後，軟嫩多汁的雞肉，讓大家迫不及待開動品嚐。（圖／翻攝自YouTube頻道「臺灣尋奇」）

其中，黑龍帶來甘比亞風味烤雞，特地選用家樂福的放山雞和有機蔬菜，把小時候看著媽媽做菜學來的作法，用充滿愛的食材，做出最有愛的料理，而淋上特製醬料的烤雞，披上黑色外皮，是這道料理的一大特色，切開後，香氣誘人、軟嫩多汁的美味雞肉，大家迫不及待開動品嚐，果然一入口就擄獲了眾人的胃，直誇「不會太乾，非常好吃」、「有甘比亞的味道、肉很嫩」，大受好評。

聖誕節圍爐吃好料，其他人的甜點、特製飲料與聖誕布丁，也讓每個人吃得津津有味，在餐桌上跨越國界溫馨交流私房美食，而製作料理需要的非籠飼雞蛋、鮮乳、舒康雞、甜椒等，都是來自家樂福「從i開始」系列產品，不僅能支持臺灣在地小農、動物福利，也能買到無添加物、有機、減塑減碳等產品，除了吃得好、吃得健康、也用得安心。

認明家樂福「從ｉ開始」價標牌 響應地球永續行動 就從愛自己開始

改變的力量從「i」開始，從生活中落實永續並不難，現在只要逛賣場買對商品，就能串起人與環境的友善循環，來到家樂福，看到產品價格牌上標示「從i開始」，就能用消費一起加入永續行動，發揮「我就是影響力」，為地球盡一份心力。

▲在家樂福賣場認明「從i開始」價標牌，加入永續行動行列。（圖／家樂福提供）

家樂福攜手眾多相同理念的小農、供應商，長期推動食物轉型計劃，尤其是嚴選符合國內外有機認證、履歷標章的生鮮蔬果，例如有機蔬菜全為自然栽培，不用農藥、化學肥料，消費者可以放心食用外，友善耕作也讓農地生產永續利用，愛護大自然；家樂福也重視動物福利及友善飼養，例如嚴選CQL豬肉，就透過區塊鏈管理，對其進行食品履歷的完整追溯和追蹤，也讓肉品更加安全。

▲「從i開始」的有機蔬菜、CQL家樂福嚴選豬肉商品，包裝上可分別認明「BIO」、「家樂福嚴選ACT FOR FOOD」的標章。（圖／家樂福提供）

每個人都值得最好的！家樂福以「營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」為10大訴求，從產地到餐桌，致力推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任的生產與消費，持續提供符合環保和永續發展價值的多元商品，更落實企業社會責任，響應聯合國SDGs永續目標，透過友善消費帶來更好的永續生活。

▲家樂福「從i開始」產品十大分類。（圖／家樂福提供）