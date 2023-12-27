火燒家樂福免賠？業者補充：後續有刑事責任「保險公司也會追償」

▲桃園家樂福中原店遭3屁孩持殺蟲劑朝著點燃的打火機噴灑，引發火勢，至今仍無法營業。（圖／記者楊熾興攝）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

家樂福桃園中原店月初遭到3名男子拿殺蟲劑、打火機點火玩樂，導致賣場火警，至今仍無法營業，粗估損失超過3億，今（27）日稍早家樂福總經理王俊超表示，不會向3名肇事者求償。不過後續業者也補充，「3人並非完全不用負責」，除了會面對刑事責任，保險公司也會追償。

造成嚴重損失，卻不用賠？家樂福公共事務部北區經理張君鴻補充，家樂福不會主動提出求償，現階段以盡快恢復營業為前提，但3名男子還是會依法面對刑事相關責任，後續也有保險公司追償，並非完全不用負責。

家樂福中原店在12月3日凌晨發生火警，起火原因為3名年輕男子於店內拿殺蟲劑，朝向點燃的打火機引發火勢，出動至少百名警消才撲滅火勢，至今仍無法營業。由於中原店為全台營收第6名的店，發生火警後不包含營業額，預估損失至少3億元。

家樂福總經理王俊超稍早表示，火災後因高溫悶燒3層樓地板全毀損，需要全部重新再用，不過燒完後須先維持事故現場，待保險、公證人、廠商鑑定，以及廢棄物要找到點才能清，這些都需要時間、費用，沒有想像中簡單。他也坦言，要2至3個月才能重新再開，過年前要重新營業很困難。不過王俊超說，「家樂福不會主動求償」，並表示「很慶幸孩子沒事，他們也自己承認了，不要再逼人家了。」