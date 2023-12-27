天母棒龍樂園聖誕驚喜　邀民眾帶12歲以下孩童體驗

▲頂新和德文教基金會為提升棒球風氣，於天母棒球場內全新打造親子主題樂園「天母棒龍樂園」，樂園營運所得也將回饋公益幫助基層棒球。（圖／天母棒龍樂園提供，下同）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會長期推動棒球運動發展，為鼓勵更多家長帶孩子走出戶外並提升棒球運動風氣，基金會特別在台北天母棒球場內打造親子主題樂園，盼天母球場成為最親子友善的職業棒球場。今年聖誕週末「天母棒龍樂園」也推出了驚喜活動，民眾只要在現場加入樂園的Line會員，即可帶一名12歲以下孩童免費體驗樂園設施1小時。

全新打造的天母棒龍樂園規劃設計以棒球場內最強親子樂園為目標，相關設施通過安全認證，且有定期消毒，樂園內包含大型球池、互動遊戲、情境扮家家酒區、跑跑賽車場等多元活動，非賽季期間，每週三到週日上午11時到晚間8時開放，一名成人攜帶一位12歲以下兒童進場票券為450元（活動時間平日3小時、假日2小時）；加入會員優惠票券為400元。

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▲遊戲球池區、透射炮發球機深受孩子們喜愛。

▲室內跑跑賽車場，現場10款豐富車款，讓孩童在賽道上認識交通規則與標誌。

▲投球互動牆結合數位遊戲練習揮棒投球。

▲震撼搖搖馬，可愛小馬造型，小小孩也能駕馭。

冬日裡，孩子們最期待的就是聖誕節及寒假，天母棒龍樂園也規劃系列活動，先是在聖誕週末的12/23（六）、12/24（日）推出驚喜活動，民眾只要在現場加入棒龍樂園Line會員，即可帶孩童進場體驗1小時的遊樂設施，樂園也在現場發送糖果，陪伴孩子歡度假期。

另外，為了鼓勵更多孩子在寒假走出戶外、遠離3C，樂園也首次推出「寒假任意玩套票」，原價11,250元、現只要6,000元就能在1/21至2/15的樂園開放期間進場暢遊，歡迎親子到天母棒龍樂園歡度寒假。詳情可洽樂園專線（02）2874-9379或上Line、FB 搜尋：天母棒龍樂園。



