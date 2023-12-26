徐巧芯控蕭美琴放水美豬損台利益　許淑華批：多次翻車都沒道歉

▲民進黨台北市立委候選人、議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員、立委候選人徐巧芯26日指控民進黨副總統候選人蕭美琴對美談判卑躬屈膝，大開國內美豬「洗產地」巧門。對此，徐的對手、民進黨候選人許淑華認為，徐巧芯過去挺「Linbay好油」翻車及郭璽錄音檔變造事件，都沒有道歉，現在又不斷攻擊蕭美琴破壞台美關係，心態可議；她呼籲徐，指控要有憑有據，不然就會變成造謠。

國民黨26日舉行「開放萊豬秘辛大揭露！」記者會，台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧出席，徐巧芯說，蕭美琴擔任駐美代表期間，一項不可磨滅的歷史定位，就是開放萊豬，2020年6月蕭被任命駐美，短短不到3個月，8月蔡總統就開放萊豬進口，說蕭美琴是代表蔡總統去喜迎美國萊豬，都不為過。

許淑華說，徐巧芯挺「Linbay好油」結果卻是自導自演翻車、郭璽錄音檔變造事件都沒道歉，現在還要再抹黑台美關係，心態可議。她痛批，美中貿易戰開打，「抹黑三人組」不斷的在幫中共打擊美國，甚至不惜把台美友誼上綱到經濟問題來踐踏，這居心何在？這不是政治操作什麼才是政治炒作？

許淑華指出，台美關係已經進展到互簽MOU，接下來會再有精進的作為，「為什麼國民黨一直在破壞、摧毀台美關係的友好？」，美中貿易戰打得這麼激烈，讓人懷疑國民黨是不是藉此當打手幫中國，所以才會一直打擊美國跟台灣的關係？

許淑華說，請徐巧芯拿出具體事證，別再把民生議題泛政治化，這樣的行為非常惡劣，台灣人民不會接受，勸徐放放下政治操作，不要再當中共的打手，回歸到現實面，在大家都有為食安把關的共識下，提出更明確、更好的操作模式。