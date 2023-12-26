雲林立委政見會！劉建國提7大政見　自許Foodpanda邱良閱5mins結束

▲雲林立委候選人國民黨籍邱良閱僅花了五分鐘即結束發表，會後受訪表示「說得到卻做不到，以後是會下地獄的」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立委選舉候選人公辦電視政見發表會今（26）日舉行，上午第2選區（山線）民進黨候選人劉建國與國民黨候選人邱良閱準時到場，劉建國細數歷年為雲林爭取的建設並提7大政見；國民黨參選人邱良閱卻僅花了五分鐘即結束發表，邱良閱會後受訪表示「說得到卻做不到，以後是會下地獄的」。

尋求連任的劉建國表示，他沒有政治家族背景，是靠鄉親疼惜，栽培他一路從基層代表，當上議員、立委，並提出7大主軸政見及爭取到的諸多建設，包括雲林設置全國唯一首座「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，台大雲林分院虎尾院區醫療大樓二期擴建等。

邱良閱發表政見時表示，這是他人生第一次選舉，出身平凡，並僅用5分鐘即結束發言。會後受訪時邱良閱直言，立委只有建議權，並沒有行政權，就像「Foodpanda」就是負責「送上民意」，所以擔任立法委員就是要替地方出聲，更需要有認真、肯打拼的立委，不能只有選舉才出現，才能配合地方縣長施政。爭取更多經費、建設，跟地方政府合作，才是雲林縣民的福氣。

邱良閱說，他未來當選會運用之前在縣政府、雲林肉品市場服務的經驗，認真做、用心做，解決農水路、公糧收購價格、鐵路高架化、西螺果菜市場改造活化的問題。所以他的政見發表簡單明白，不是要用洋洋灑灑卻做不到的政見來欺騙雲林鄉親，「因為說得到卻做不到，以後是會下地獄的」。

▲雲林立委候選人政見發表，劉建國細數歷年為雲林爭取的建設並提7大政見。（圖／記者蔡佩旻攝）