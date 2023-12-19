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李多慧變身女警聯手「桃園打詐隊」　網暴動：快把我送進監獄

▲桃園市警局今天在臉書發文，與樂天女神李多慧聯手推出「桃園打詐隊」，眼尖網友紛紛暴動「快把我送進監獄！」。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市警局今天在臉書發文，與樂天女神李多慧聯手推出「桃園打詐隊」，眼尖網友紛紛暴動「快把我送進監獄！」。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局今（19）日在臉書推出與桃園樂天棒球隊女神李多慧聯手組成「桃園打詐隊」，宣示市警局打擊詐騙決心外，兩張照片中李多慧身穿警服、戴LED眼鏡，上面有防詐專線「165」，拿著手槍模擬射擊動作，這是李多慧首次嘗試以女警造型幫忙市警局宣傳打擊詐騙，照片曝光後，眼尖網友發現後直呼「找對人了」、「我有罪」、「有沒有辦法，把我送進去監獄裡」。

南韓知名啦啦隊女神李多慧今年加盟「樂天女孩Rakuten Girls」，以甜美笑容擄獲台灣不少粉絲，以往造型大都以啦啦隊服裝為主，充分展現青春活力，桃園市警局這次力邀李多慧以女警造型現身，成功吸引大批粉絲關注。

▲桃園市警局與樂天女神李多慧聯手推出「桃園打詐隊」，帥氣女警模樣讓粉絲崩潰了。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市警局與樂天女神李多慧聯手推出「桃園打詐隊」，帥氣女警模樣讓粉絲崩潰了。（圖／桃園市警局提供）

桃園市警察局今天下午在臉書粉專發文「打詐桃園隊集合！年度最受矚目企劃，即將發布」，內容提到，「你必須具備『慧』眼，才能識偽裝，破謎團…」，還強調，「桃市府警察局年度鉅獻feat.你沒看過的李多慧，Coming・Soon」吊足網友胃口。

桃園市警局臉書上網後，讓眼尖粉絲瞬間崩潰了，網友紛紛表示，「你們有沒有辦法，把我送進去監獄裡」、「找對人了！流量密碼！」、「很棒的防詐宣傳，讓打詐不無聊」、「這個代言人很可以，上次看棒球時現場看到真的很漂亮」，就連李多慧的後援會「Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會」也來朝聖，直呼「老闆，我有罪！」

▲桃園市警局今天在臉書發文，將與樂天女神李多慧聯手推出「桃園打詐隊」。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市警局今天在臉書發文，將與樂天女神李多慧聯手推出「桃園打詐隊」。（圖／桃園市警局提供）

桃園市警局此次企劃，主要是希望透過李多慧的影響力，來讓更多人「識詐」，也就是了解詐騙的手法與型態進而得以「阻詐」、「打詐」，一舉將詐騙集團繩之以法。至於李多慧擔任形象大使的合作內容，是以年曆的形式擔任打詐形象大使，具體細節，桃園市警察局表示21日的記者會上會向外界公布，請大家拭目以待。

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