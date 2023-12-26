政見會二度交鋒　賴清德：柯「有說法沒做法」、侯「又散布假訊息」

▲民進黨總統候選人賴清德出席第2次電視政見發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會26日登場。經過三輪的發言後，民進黨候選人賴清德在會後談話時表示，柯文哲一如以往很會分析問題，但「有說法沒做法」。至於侯友宜，賴則酸，「上次政見發表會散布假訊息，這次仍然一樣」，強調自己在台南市長任內有規劃社宅外，擔任行政院長時也成立住都中心，讓中央改變以往政策站在第一線，興建社會住宅。

賴清德說，先跟大家說明，第一點，柯主席一如以往很會分析問題，「有說法沒做法」，難得提幾項做法，不是政府正在做的，要不就是我的政見已經提出來的。

賴清德提到，更意外的是，柯主席所點出的社會問題都發生在他的台北市，他當市長期間也沒有能力解決，「他的市長任內人口少了20幾萬，這就是最嚴重的問題。可以看得出來，他有說法沒做法，也沒能力解決各項問題」。

另外，關於侯友宜部分，賴清德說，侯市長也很意外，上次政見發表會散布假訊息，這次仍然一樣。賴說，侯稱他擔任台南市長任內沒有社會住宅，「我有規劃，現在有200多戶即將興建完成，要提供給台南市民使用」。

「他說我當院長沒有推動社宅，中央住都中心是我當院長成立。」賴清德說，為什麼要成立住都中心？因為一開始社宅是地方政府做主力、中央協助，提供經費、土地，但我看地方動能已經不足，所以成立住都中心，讓中央改變以往政策站在第一線，興建社會住宅。