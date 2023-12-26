侯友宜首輪發言打治安牌！　5分鐘罵民進黨、5分鐘拋政見

▲第16任第二次總統政見會，由左至右為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。（圖／中選會提供）

記者皮心瑀／台北報導

第16任第二次總統政見會26日登場，國民黨總統候選人侯友宜在第一輪發言中，攻擊與政見論述並重，以治安為主軸，10分鐘的發言時間，前面5分鐘批評民進黨執政下台灣已變成「詐騙之島」，而成立的打詐國家隊卻沒有實質成績，後面5分鐘則提到自己的政見，並承諾當選後將打詐、掃毒掃黑掃槍、除暴，「一年掃蕩、二年掃1/3、三年減半」。

侯友宜表示，2022統計光是被詐騙所得金額就有700億，黑數一定超過一千億，詐騙的案子有3萬件，嫌疑人有4萬6000人，創十年新高，而民進黨長期接受詐騙集團長即根「im.B」的贊助，到現在也說不清楚，還有綠營說這是一個小東西，「貪污腐敗是小東西？人民怎麼放心把國家交給沒辦法壓制犯罪集團的你們？」政府離人民很遠。

侯友宜說，他拋出治安三箭，也就是打詐、掃毒掃黑掃槍、除暴。有關打詐，他主張騙得越多、關得越久，犯罪所得超過定額者，無論個人或組織，皆加重刑責二分之一；提供人頭帳戶者，若再犯提高刑責二分之一；.加強控管不明金流及地下匯兌。第二是部會整合，組建打詐交叉火網，包括整合相關部會資源，杜絕互踢皮球陋習、完善數位平台個資保護、管控查核網路（社群媒體）詐騙資訊、.建立虛擬貨幣及第三方支付監管制度。最後則是加強兩岸及國際共打機制：情報共享、聯手查緝，杜絕詐騙犯遊走兩岸及國際。

至於如何掃毒侯友宜說，他要仿造「美國聯邦緝毒局模式」，建立「台灣緝毒署」，由專責單位來查毒品；第二、從校園毒品開始掃蕩，另國際上要斷販毒供應鏈，這要跟國際刑警合作；第三、補足警察臨檢盤查時的查驗毒品儀器。

掃槍部分，侯友宜指出，第一、他鼓勵自首減刑；第二、模擬槍報繳機制，要減少社會上非法槍枝流入市面，尤其很多玩具槍容易從火藥室改造，所以要落碼；第三、如果非法改造模擬槍，一定要處罰，尤其只要持有，就用刑法處罰，因為犯罪最多的都是拿非法改造模擬槍在犯罪。

針對除暴，侯友宜表示，吸收未滿18歲的青少年，不論對方是自願或是被強迫，幫派的主事者或懲員，一定加重期刑，且要借鑒日本的暴力團對策法，針對黑幫的投資，經由介入民事糾紛，包括他設立的地點立法查緝、管束管理，絕對不能放過他。