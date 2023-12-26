教室內「血腥割喉」！師生目睹血淋淋一幕嚇壞　緊急啟動心理諮商

▲割頸國三男學生，同年級犯嫌已被新北地院裁定收容。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

新北市某高中附設國中部昨（25日）驚傳割頸案！一名國三男學生為了替「乾妹」討公道，竟持刀攻擊另一名同年級的男同學，導致受害者頸部中刀，當場倒地失去生命跡象，緊急送醫仍未脫險，由於事發突然，且案發地點在教室內，當下多名師生親眼目睹血淋淋的一幕。對此，涉事校方今（26日）透露，將針對全體國三師生進行輔導諮商。

據了解，事發於25日中午12時許，一名國三女學生因與別班男同學起紛爭，於是找來同校的「乾哥」幫忙討公道，犯嫌上門找男學生理論，雙方爆發口角大打出手，怎料犯嫌突然拿出預藏的彈簧刀猛刺，導致男學生胸部、頸部身中多刀，血流如注當場倒地。由於案發地點在教室內，現場血濺飛灑嚇壞不少目擊學生。

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對此，檢警昨偵辦後，已依《殺人未遂罪》將犯案男學生及涉嫌教唆的女學生送辦，經新北地院少年法庭審理，今日上午裁定男學生收容、女學生責付監護人。針對受傷男學生的病情，校方透露，男同學持續在加護病房觀察，而傷勢則不便對外透露，盼各界幫忙集氣，助傷者早日脫離險境、度過難關。

事發當下，現場有多人直擊恐怖割喉一幕，擔憂造成師生心理創傷，校方今日已啟動關懷機制，針對涉事的2個班級進行心理諮商輔導；另外，教育局也派遣輔導諮商中心社工師進駐校園，提供國三12個班級師生心理諮商服務。

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