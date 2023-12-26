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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不肖廠商摻雜粒料騙南市府　賴競總：法院已經還公道「絕無包庇」

▲▼「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，賴清德競辦發言人郭雅慧會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德競辦發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2024大選進入倒數，選舉攻防也越來越激烈。近來國民黨猛轟民進黨總統候選人賴清德不願回應任內發生的爐渣案，賴競總發言人郭雅慧表示，賴副總統已經多次說明，當年台南市政府發現疑似有廠商將爐渣非法填埋於農地後，便以最嚴格的裁處，廢止該公司再利用的機構身份、註銷該公司資格、要求限期清運爐渣，並主動將業者移送偵辦，請國民黨不要再潑髒水、亂抹黑。

另外，針對陳致曉先生稱時任台南市長賴清德，包庇映誠公司違法掩埋爐渣於台南公共工程一事，郭雅慧表示，這完全是子虛烏有的指控，該案事實脈絡與陳致曉所稱完全不同，高等法院台南分院也已有判決出爐，還給時任台南市長賴清德及其率領的市府團隊一個公道，請社會大眾勿再拿錯誤資訊，混淆視聽。

郭雅慧指出，來自煉鋼廠的是「爐渣」、來自焚化爐的是「底渣」，兩者並不相同，適用不同法規。事實上，焚化爐底渣再利用工作是近年非常重要的環保工作，依照環境部《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》規定，底渣經再利用成為再生粒料，經過重金屬、戴奧辛濃度等檢測，確認符合相關規範後，就可合法使用於工程用途。同時，主管機關針對再生粒料的使用地點、使用方式、清運規定、流向追蹤等，都有非常嚴格的限制與管理。

郭雅慧強調，本案爭點在於該廠商將底渣再利用後，使其成為可用於工程用途的「焚化再生粒料」，廠商卻將再生粒料混在天然粒料中，雖符合再生粒料可使用工程用途的規定，但並不符合當時廠商與台南市政府訂定的工程契約規範，時任台南市長的賴副總統，當時已經依循程序，責成行政團隊對此案提起告訴，這與陳致曉先生所稱「賴清德包庇廠商違法掩埋毒爐渣於台南公共工程」一說，兩者之間根本差距極大。

郭雅慧表示，高等法院台南分院今年也做出判決，要求廠商返還不法利得，目前已經執行完畢。郭雅慧強調，一直以來，賴副總統對於弊案的態度非常明確，該辦就辦、絕不寬貸，從政以來也皆以最高道德標準自我要求，對於任何違法情事，絕不可能包庇妥協，也敬請有心人士勿再拿錯誤資料，誤導社會大眾。

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