傳海虎潛艦1人落海「5同袍下水救」釀3失蹤！　艦指部：無從評論

▲海虎潛艦3官兵落海失蹤，目前仍再全力搜救中。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者莊智勝／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦21日下午發生6名官兵落水意外，案發至今已超過72小時黃金救援時間，仍有3人未被尋獲，目前救援行動仍然持續中。今(25日)有媒體報導，引述第一線救援海軍說法，稱當時湧浪打來時疑似只有1人落海，另外5名官兵是下海救援，不料卻釀成3人下落不明。對於這一說法，海軍艦指部發言人林傳盛少將則回應「無從評論」。

根據《中時新聞網》報導，案發當天第一線出海救援的海軍透露，當時聽到指揮是海虎潛艦1名官兵落海，另外5人是下海救援，而落海者後續被順利救起，但下海救援同袍的5人中卻有3人失蹤，至今已經超過黃金救援時間72小時仍未尋獲。

由於海軍艦指部新聞稿指出，「海虎軍艦當時在海面上執行任務，因裝備脫落艦上官兵實施浮航固定，但卻因瞬間湧浪過大，導致安全扣環受力過猛而變形鬆脫，導致6名官兵落海」，這一說法明顯與媒體引述的海軍說詞有出入；對此，《ETtoday新聞雲》循線向發言人林傳盛少將查證，林傳盛回應，由於不清楚該名受訪海軍的身分，因此對於他的說法「無從評論」，不願證實。

此外，對於媒體報導預計本周三(27日)將載落海官兵家屬出海搜救一事，林傳盛也回應，目前沒有明確時間表，只要家屬有要求，軍方就會盡全力協助。林傳盛表示，目前3名官兵仍未尋獲，但軍方不會放棄任何將會，將整合友軍海、空及陸岸兵力，擴大搜索區域，搜救行動再延長72小時，盼能盡快將人尋回。