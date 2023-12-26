宗承汽車員工任社福志工　陪伴長者賣場採買生活用品

▲ 汽車業者攜手社福基金會關心長者，受贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年關將近，宗承汽車股份有限公司支持弘道老人福利基金會「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，共同關懷獨居長輩，25日參與弘道寒冬助老長者辦年貨服務，志工們到弘道東石港墘據點接送9位長輩到賣場，陪伴長輩選購年貨及生活日用品，讓他們感受到溫暖與關心。

由宗承汽車志工接送9位長輩到朴子市大賣場，再由弘道社工扮演聖誕老公公驚喜出場，彼此透過趣味小遊戲闖關，協助配對長輩領取寒冬辦年貨購物金，並由企業志工們協助長輩採購年貨及生活用品，最後聖誕老公公也送上驚喜小禮，祝福長輩們聖誕及新年快樂。

90歲的蔡王炒阿嬤，因為視力模糊，看不清東西，加上阿嬤有聽力上的問題，所以買東西對他來說，是一件很不容易的事，今天弘道基金會特別帶阿嬤到大賣場辦年貨，安排一對一的志工陪著阿嬤，了解阿嬤的需求後，帶著她逐一挑選所需要的物品，也會特別幫她注意商品的保存期限，幫助阿嬤買到自己想要的日常用品，阿嬤還購買了平常需要的穀粉麥片，以及自己愛吃的布丁，顯得非常開心。

▲ 汽車業者關心長者，並帶至賣場採買生活用品。（圖／記者翁伊森翻攝）

84歲的林陳金朝阿嬤，家中有一位長期臥病在床的丈夫需要照顧，能外出的機會很少，後來有照顧資源的進入，讓金朝阿嬤有喘息的空間，今年開始到弘道東石失智據點參與活動，認識了許多高齡的長者，喜歡與人群接觸的她，對於據點活動的安排都熱衷參加，經常一大早就在家中門口準備，等待據點的交通車來載她到據點，這天，阿嬤開心地跟著據點的其他老同學們來到賣場，在志工的陪同下，選購需要的日常用品，阿嬤很開心地分享，自己買了平常喜歡的沙琪瑪、蘋果養樂多、牛奶等食物，很感謝有機會能出來走走，謝謝志工們的陪伴。

▲▼ 汽車業者攜手社福基金會關心長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

宗承汽車股份有限公司葉元愷經理表示，這次可以與地方公益團體，弘道老人福利基金會一同合作，特別是在年底冬季期間，準備迎接新年之際，跟我們偏鄉地方長者，藉由溫暖接送、陪伴採買時，不只拉近距離，也能在過程中，實際認識長輩們的平日生活狀況，以及了解長輩與目前社會的互動，讓他們在寒冬中，不只受到物質上的幫助，還有心理上真實的溫暖。很榮幸這次能代表宗承汽車，跟李劉鴻經理、張蓁瑀、藍澤毅各位同仁，一起完成這次活動，希望日後也能繼續為地方上需要協助的單位，貢獻一份心力。

弘道老人福利基金會嘉義服務處張儀芬處長表示，歲末天寒，當大家開心的迎接歡慶耶誕節、跨年煙火及新春團圓之際，社會角落中，仍有許多孤單弱勢的長輩需要關心。弘道於嘉義關懷服務1140位長輩，每年歲末寒冬之際發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新以及一整年的關懷陪伴等服務，感謝宗承汽車股份有限公司特別號召志工開車到據點接送長輩到賣場，並陪同辦年貨服務，也希望企業單位或民眾能發揮愛心，響應捐款。捐款800元就能讓長輩一起吃年菜、或團圓圍爐，捐款1200元幫助長輩除舊佈新、辦年貨，捐款3000元就能關懷長輩全年不間斷，讓獨居弱勢長輩不孤單無助，能安心在嘉安老。