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加薩一夜之間逾百人亡　以色列矢言持續打擊哈瑪斯

▲以色列空襲加薩。（圖／路透）

▲以色列空襲加薩。（圖／路透）

文／中央社

以色列總理納坦雅胡今天矢言要持續打擊巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」的武裝分子，同時加薩走廊衛生當局官員指出，當地一夜之間有100多人死於以色列空襲。

路透社報導，在以色列與哈瑪斯（Hamas）長達2個多月的戰爭中，這是加薩走廊（Gaza Strip）歷經的最致命夜晚之一。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴他所屬聯合黨（Likud）的國會議員，這場戰爭距離結束還很遙遠，並駁斥媒體臆測他的政府可能會停戰的說法。

他還說，如果不施以軍事壓力，以色列就無法成功救出哈瑪斯挾持的剩餘以方人質。

無視國際社會呼籲停火的尼坦雅胡表示：「我們不會停手。戰爭會持續到最後，直到我們完成目標。」

巴勒斯坦衛生官員指出，昨天深夜針對加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）的空襲，造成至少70人喪生。

衛生官員還說，以色列戰機和坦克也攻擊布賴吉（al-Bureij）和努薩拉特（al-Nusseirat）的房屋及道路，有8人死亡。

醫護人員提到，以色列空襲加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）導致23人喪命，使加薩走廊一夜之間的巴勒斯坦人死亡總數達到100多人。

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