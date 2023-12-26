埃及斡旋提出「全面停戰」計畫　以色列、哈瑪斯未正面回應

▲以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列持續空襲加薩走廊，造成超過100名巴勒斯坦人在平安夜死亡。有消息指出，埃及和卡達政府已居中斡旋，向以色列與哈瑪斯，提出結束加薩戰爭的停戰計畫，預計將分階段停火，最終達成全面停戰，不過目前雙方均未給出具體回應。

根據《美聯社》報導，埃及匿名官員透露，埃及當局正與卡達共同擬訂了一項停戰計畫，目前已提交給以色列、哈瑪斯、美國與歐洲政府。此項計畫將要求以色列和哈瑪斯分階段釋放囚犯與人質，接著由專家組建的巴勒斯坦政府來管理加薩走廊與約旦河西岸。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）尚未對此計畫做出直接回應，但他25日告訴他所屬聯合黨（Likud）的國會議員，這場戰爭距離結束還很遙遠，「我們不會停手。戰爭會持續到最後，直到我們完成目標。」

儘管如此，納坦雅胡在國內仍面臨巨大壓力，當他25日進行公開演說、矢言繼續打擊哈瑪斯時，台下的遭押人質親屬大喊打斷他的發言，要求立刻停火將人質帶回家。

▲以色列平安夜轟炸加薩，造成超過百名巴勒斯坦人在一夜之間死亡。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，哈瑪斯也沒有做出正式回應，目前也不清楚哈瑪斯是否會放棄過去16年受其控制的加薩走廊。駐卡達哈瑪斯高級成員瑞希克（Izzat Al-Rishq）先前曾發表聲明重申哈瑪斯立場，除非徹底結束侵略，否則不會進行談判，「哈瑪斯不會同意短暫或部分休戰。」

據報導，埃及所提出的停戰計畫除了終止戰爭之外，還提出了以色列與巴勒斯坦的未來規劃；匿名埃及官員指出，計畫先要求至少停火2星期，並在此期間釋放40至50名以色列人質，還有120至150名遭關押的巴勒斯坦囚犯。與此同時，雙方將繼續就延長停火與釋放更多人質、囚犯進行談判。

此外，埃及和卡達將與巴勒斯坦各派系合作，包含如今受國際承認的巴勒斯坦政府與哈瑪斯，準備協調建立一個專家政府統治加薩走廊和約旦河西岸。計畫也提到，以色列和哈瑪斯將達成平等協議，除了釋放人質和囚犯外，以色列軍隊將全撤出加薩，巴勒斯坦武裝份子也將停止對以色列發射火箭。