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以色列總理稱「需更多時間」救出人質　家屬舉牌狂噓

文／中央社耶路撒冷25日綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在國會演說，矢言救回遭到巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」挾持的人質，但需要「更多時間」，此話一出招致人質家屬噓聲。

法新社報導，納坦雅胡提及以軍首先需要對治理加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯增加軍事壓力時，家屬從旁聽席高喊「就是現在」。

納坦雅胡說：「沒有軍事壓力的話，我們就無法讓人質獲釋。」

納坦雅胡表示他和以色列戰場指揮官談過，對方說他們需要「更多時間」來完成任務。

納坦雅胡在家屬一片抗議聲中說：「我們不會停止，我們要取得勝利後才會罷手。」「以色列時報」（The Times of Israel）報導，喝倒采的家屬中，有些人手持標語質問「若人質是你父親…女兒…兄弟呢」。

哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部時擄走大批人質。以色列認為目前還有129名人質被扣押在加薩走廊。

納坦雅胡今天還說，「我和同僚都會不遺餘力」，努力讓所有人質回家。

納坦雅胡所屬的聯合黨（Likud Party）稍早表示，納坦雅胡今天造訪加薩走廊，矢言加強以軍在當地的攻勢。根據聯合黨聲明，他說「我剛從加薩回來」。

納坦雅胡說：「我們不會停止，我們在未來幾天會持續作戰，持續加強火力。這會是一場漫長的戰爭，現在還沒接近終點。」

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