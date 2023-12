以色列總理稱「需更多時間」救出人質　家屬舉牌狂噓

文/中央社耶路撒冷25日綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)今天在國會演說,矢言救回遭到巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」挾持的人質,但需要「更多時間」,此話一出招致人質家屬噓聲。

法新社報導,納坦雅胡提及以軍首先需要對治理加薩走廊(Gaza Strip)的哈瑪斯增加軍事壓力時,家屬從旁聽席高喊「就是現在」。

納坦雅胡說:「沒有軍事壓力的話,我們就無法讓人質獲釋。」

納坦雅胡表示他和以色列戰場指揮官談過,對方說他們需要「更多時間」來完成任務。

