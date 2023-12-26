教宗方濟各聖誕節喊話：釋放以色列人質　終結加薩戰爭

▲教宗方濟各聖誕節講話。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈衝突仍如火如荼，羅馬教宗方濟各在聖誕節（25日）當天呼籲，終結加薩戰爭，並要求哈瑪斯釋放所有以色列人質。

BBC報導，教宗方濟各每年都會在聖誕節當天發表談話，今年他談話的重點之一，便是要求對加薩給予更多的援助，以解決當地已經慘不忍睹的人道慘況。

加薩戰爭於10月7日爆發，哈瑪斯對以色列發射大量火箭彈，並且空降以色列南部領土進行突襲，殺害約1200人，並且擄走240名人質。以色列隨即展開報復軍事行動，對加薩的侵略在幾個月間擴大至全境，根據哈瑪斯提出的數據，超過2萬名巴勒斯坦人死於以色列的轟炸。

▲人們聚集在聖伯多祿大殿聽教宗方濟各講話。（圖／路透）



聖誕節當天有數千名天主教徒聚集在梵蒂岡的聖伯多祿大殿，教宗對以色列與巴勒斯坦間的衝突哀嘆，「我對10月7日令人可憎的襲擊的受害者打從心底感到悲痛，並且重申盡快釋放被俘虜的人質」，「我呼籲終結造成大量平民傷亡的軍事行動，我也呼籲透過開放人道救援的協助，解決（加薩）悲慘的人道處境。」

以色列指出，仍有132名人質被掌握在哈瑪斯手中，就在加薩境內。

方濟各也對持續將近2年的俄烏戰爭發聲，呼籲和平重歸烏克蘭，他也說他祈禱，敘利亞、黎巴嫩和葉門的政治與社會能再獲得穩定。對於其他問題地區，包括亞美尼亞與亞塞拜然之間的衝突，部分非洲地區以及南北韓問題，教宗也表示希望能找出和平的解決方式。

關於全世界數百萬的移民，尤其是在絕望和尋找希望的險途中失去生命的人，教宗稱他們「今日的小耶穌」。