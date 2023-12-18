三重早餐店起火！瓦斯放油鍋旁...工人更換疑未鎖好閥門釀災

▲三重一間早餐店換瓦斯，不慎引發火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北早餐店發生火警！王姓瓦斯工人（65歲）18日上午10時到三重國隆路一家早餐店更換瓦斯，過程中疑未鎖緊門閥造成瓦斯外洩，現場還出現零星火花，造成瞬間火焰！當下早餐店人員趕緊拿出滅火器撲滅火勢，未延燒其他物品，瓦斯工王男左臉及上肢2度約10%燒燙傷，被警消送往新光醫院治療，詳細事發情形仍待釐清。

這起事件發生在今17日上午10時許，一名瓦斯工人到國隆路一間早餐店，在煎台區旁更換瓦斯桶，過程中疑瓦斯外洩，出現零星小火花，造成現場瞬間噴火！王男遭波及，上衣被燒毀，早餐店人員第一時間拿出滅火器幫忙滅火，所幸未燒到其他物品。

警消獲報趕抵時，火勢已被撲滅，現場僅遺留下滅火器泡沫，警消將王男傷口鋪上紗布避免傷勢二次感染，緊急將他送往新光醫院救治，目前無生命危險。

在場消防員表示，當時是營業時段，廚房正在備餐作業中，現場瓦斯桶擺放位置就在高溫油鍋和煎台旁，相當危險，而王姓工人事後自行推測，可能是他在更換瓦斯桶時沒有確實關緊瓦斯閥門，瓦斯外漏才會引起燃燒，詳細事發起火原因，仍待進一步調查。

新北市消防局第三大隊表示，瓦斯管線平時應落實使用泡沫水檢查是否龜裂並保養，不應曝露於高溫高熱的地方，另滅火器除了檢查有效期限、瓶身有無鏽蝕、壓力錶指針在綠色範圍外，也要謹記4大口訣，「拉、瞄、壓、掃」，拉開安全插銷，瞄準火源根部，壓下把手後左右掃射，如果發現無法滅火時，就得趕緊逃生，並且打119請求支援。