快訊／又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

▲13縣市低溫特報。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團還在，今聖誕節入夜後又有一波低溫，中央氣象署今(25日)下午16時23分針對13縣市發布低溫燈號，可能有10度以下低溫發生機率。

氣象署表示，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(25日)晚至明(26日)上午台南以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

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今天入夜後到明天清晨，因仍受冷氣團影響中，溫度仍相當低，西半部、宜蘭低溫11到13度，今晚到明晨新竹以南到台南、金門可能出現局部10度低溫，中南部溫差大。

未來一周溫度方面，氣象署說明，今天到明天清晨受冷氣團影響，溫度各地偏低，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，周二和周三白天可回升到20度以上，感受舒適，有些地方溫暖，未來受東北季風一波波影響，北部溫度變化大，周四一波東北季風增強，北台灣溫度降低，影響到周五，周六東北季風減弱，不過周日跨年(31日)後有一波涼冷空氣南下，中南部則影響不大，高溫維持溫暖舒適。

低溫特報

影響時間：25日下午至26日上午

黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣