「交一個移工筆友」限量100組開放申請！校園互動教材免費下載

▲校園缺少跟移工接觸的機會，非營利組織One-Forty推出「《走入校園》2024移工議題教材」讓教師免費下載，更首次發起100組「我的移工筆友」申請包。（圖／One-Forty提供）

記者林育綾／綜合報導

來交一個儀個筆友吧！許多老師在教學現場，感受到認識多元族群的重要，卻缺少接觸東南亞移工議題的機會，如今致力於移工教育的非營利組織One-Forty 推出「《走入校園》2024移工議題互動教材」開放免費下載；更首次發起100組「Best Regards,我的移工筆友」申請包，讓學生閱讀移工的故事後，寫下想對筆友說的話，還有機會實際面對面交流。

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▲One-Forty 推出《走入校園》2024移工議題教材，四大主軸教材包讓老師可實際操作。（圖／One-Forty提供）

《走入校園》2024移工議題互動教材，除了教學手冊，還有教學簡報與學習單，計畫分為四大主軸，包含「議題大補帖」從零開始認識議題；「融合在地設計」鼓勵學生走進移工街區；參與「線上攝影展」從攝影作品中看見移工想訴說的故事。

更首次發起限量100組「Best Regards,我的移工筆友」申請包，邀請了8位移工筆友分享自己的故事；學生在閱讀後，寫下想對筆友說的話，就有機會實際跟移工面對面交流。

▲更首次發起限量100組「Best Regards,我的移工筆友」申請包。（圖／One-Forty提供）

自由講師莊越翔說，這不只是一份移工教案，而是生而為人的主動關懷。One-Forty 無私的分享教案設計，搭配核心素養與對應的學習內容，非常多元豐富，「是一份看了就懂，操作了還會備受感動的教案包」。

One-Forty 創辦人陳凱翔表示，如果能讓學生從小有機會認識身邊的移工，長大後彼此間就會少一些誤解、多一些同理，「越在地，越國際」這或許也是培養國際觀，最理想的第一步。

▲▼他們分享，這是一份看了就懂，操作了還會備受感動的教案包。（圖／One-Forty提供）

過去兩年，One-Forty接觸了超過1300名各地教師，發現許多教師都希望將移工議題帶到課堂，希望為學生們開啟多元文化的想像。但共同面臨的困難是，缺少與移工接觸的管道，無法建立共鳴等問題。因此這次設計了一系列互動式教案、教師培訓工作坊並進班宣講，直接接觸第一線的教師與學生。

「Best Regards,我的移工筆友計畫」邀請8名來自不同國家的移工筆友，寫下自己的故事，包含離家的原因、夢想，以及想對台灣說的話。該計畫限量100份名額，只要填寫表單申請計畫，就能收到內容大補帖、精美移工筆友故事牌卡、專屬筆友們的信紙與信封。

學生可以在閱讀移工故事後，挑選一位移工筆友，寫下心裡想說的話，One-Forty 會將這封信轉交到移工手中。參與計畫者，還有機會與移工進行實體的面對面交流。

▼「我的移工筆友」限量100份名額，只要填寫表單申請計畫，就能收到內容大補帖、精美移工筆友故事牌卡、專屬筆友們的信紙與信封。（圖／One-Forty提供）



其中菲律賓移工筆友 Kuya Pinoy分享，在台灣已經快13年，「我在新竹的工廠工作，我來自菲律賓，是兄弟姐妹中最年輕的。我經歷了許多挑戰，但來台灣是上天的祝福，也是命運。台灣是我夢想的答案，我的夢想在這裡慢慢實現，這是我從未預料到的。」

還有印尼移工筆友 Ainul寫到，「我要向台灣說謝謝，因為我能賺到錢，並且在工作期間學到很多經驗和教訓。我要感謝我的雇主、台大醫院、醫生和護士，在我生病的時候拯救了我的生命，如果不是你們，我今天可能不會在這裡。再次感謝大家。謝謝你，我愛台灣。」

＊「《走入校園》2024移工議題教材」免費下載可點此