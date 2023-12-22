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「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了　全家族傻爆！摩鐵員工說話了

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲女看護照顧阿嬤，豈料阿公把對方給睡了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「天呀...這是什麼世界呀？」一名網友掉下巴表示，請來照顧阿嬤的外籍看護懷孕了，而搞大肚子的人竟是阿公，預計過年就要生產，且看護生完孩子就要回國了。更瞎的是，阿公要給女方一筆錢，叫她回國離婚，弄得全家族一個頭兩個大，原PO更直呼「都70幾歲的人了...連孫女年紀的女生都『嘟』得下去？」

一名網友在臉書《匿名公社》自曝「家族爆出震撼彈」，阿嬷因為中風無法自理，長輩們便請了一位外籍看護來家裡照料，怎料阿公竟動了色慾之心，「把人家睡了，大概這半年，幾天就會找她一次，每次都有給她一點錢。」

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原PO接著說，最讓全家族傻眼的是，阿公全程沒有戴保險套，導致女方有了身孕，「預計春節前後會生！」而女方早有老公與孩子，已表明不要這孩子、也不要名分，等孩子生下來就要回國。

但鬧劇還沒完，阿公其實都有帶女方去產檢，願意給一筆錢，還叫她回國辦離婚，「離一離再回來」，但遭到對方拒絕。

身為孫子的原PO三觀陷入崩壞，「天呀...這是什麼世界呀？她還不到30歲呀，為什麼都70幾歲的人了...連孫女年紀的女生都『嘟』得下去？」

該文引來千名網友炸樓歪喊，「快過年了～記得跟叔叔要紅包，說錯了...是記得給叔叔紅包」、「阿公厲害」、「真是老當益壯啊」、「少子化問題可解了」、「中風的阿嬤可能會氣到跳起來」、「多一個分財產的」、「好強的蝌蚪」、「多了個叔叔又多了個阿嬤，算不算是雙喜臨門」。還有人認為不單純，「99%是台灣男朋友的，阿公是現成冤種」。

事後，原PO也補充回應，「沒有財產問題，阿公幾年前就分產給兒子了，目前眾兒女合計月給3萬生活費，所以看護絕不是貪圖阿公的錢。」

最後，留言串中，還有網友曝真實經歷，「不意外，我是汽旅櫃檯，常看老爺爺載外傭來休息。」

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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