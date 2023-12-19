現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露...父女全身血

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

國道3號246.8K竹山段，18日晚間10時許發生重大車禍，43歲施男不明原因自撞護欄翻覆，再遭63歲顏男追撞，造成施男與妻女死亡，顏男車上副駕女乘客受到重傷，共3死1重傷慘劇，而事發當時的現場慘況也曝光。

▲國3竹山車禍，黑色自小客車內的一家三口重傷不治。（圖／記者高堂堯攝）

從現場畫面可看到，黑色自小客車90度翻覆倒在中線道上，車內女子因撞擊拋飛車外臟器外露，銀色自小客車再迎面撞上，導致黑車受損嚴重，施男及與1歲女兒受困車內，救護人員到場後看到施男已經滿臉是血，使用器材將駕駛及女兒救出，2人送醫仍不治。

▲▼ 國3竹山段18日晚間發生2車追撞車禍。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣消防局18日22時24分獲報，指稱國道3號北上246.8K處發生車禍，有3位民眾受困，1名傷者遭撞飛路邊，立即前往搶救，現現場為2輛自小客車交通事故，其中黑色自小客車嚴重毀損，車上3人，其中42歲謝女因撞擊拋飛車外躺在路邊，經救護人員判定臟器外露已明顯死亡，施男及1歲女兒受困車內，兩人均已無呼吸心跳，消防人員以破壞器材及民間拖吊業者合作下將人員脫困，再由救護車分別送往南投醫院及秀傳醫院救治；另一輛銀色小轎車車頭毀損嚴重，副駕駛座60歲吳女重傷由竹山92緊急送往秀傳醫院救治，吳女頸椎與肋骨有骨折、脾臟出血，後轉送台中市中山醫院。

▲施男以及女童受困車內。（圖／記者高堂堯攝）

國道公路警察局第八公路警察大隊表示，該起車禍為施男不明原因先自撞內側護欄全翻於內、中線車道上，復遭行駛於中線車道之顏男撞擊而肇事。其中施男車上女乘客拋出車外遭其他車輾壓傷重死亡；另施男及車內女童擠壓於車內，經送醫仍宣告不治，詳細事故原因仍待調查。

▲▼ 該起車禍造成3死1重傷。（圖／記者高堂堯攝）