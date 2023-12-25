　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲公園路、崇學路、新興路、文平路與安和路試辦內側取消禁行機車與不強制。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台南市政府選定單向兩車道內側仍禁行機車道路，試辦不強制機車兩段式左轉績效良好，將從30日起增加5路段擴大試辦取消內側車道禁行機車及不強制機車兩段式左轉，保留待轉區。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，10月28日起首先試辦中正路、府前路取消內側車道禁行機車及不強制機車兩段式左轉，依據試辦首月事故數據分析，交通肇事死傷事故件數29件，較去年同期40件減少27%、也比去年每月平均39.1件減少25.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王銘德指出，其中機車涉入事故件數28件，與去年同期36件比較減少22%、與去年每月平均35.6件比較減少21.3%。另外，肇事原因涉及機車直接左轉事故2件，肇事原因則都是因為機車在最外側車道直接左轉（俗稱鬼切）。

王銘德指出，為擴大蒐集不同行政區試辦數據及兼顧標線調整施工能量，分批逐步擴大試辦，永康區大灣路、富強路一段已納入試辦路段，12月30日起將再針對北區、東區、南區、安平區及安南區單向兩車道路段各擇1條。

王銘德說，新增試辦路段將包括北區公園路（湯德章公園-公園路1092巷）、東區崇學路（東門路-崇明路）、南區新興路（新興路533巷-新興東路）、安平區文平路（慶平路-健康路）及安南區安和路四、五段（安和路四段538巷-北安路口），道路總長8.2公里，共計113處路口。

王銘德指出，試辦措施同樣為取消內側車道禁行機車及路口不強制兩段式左轉，並同時保留原兩段式左轉待轉區，供習慣兩段式左轉駕駛人繼續使用。

交通局提供資料指出，南區新興路在中華西路至新興路533巷間為單向3車道、最內側車道禁行機車路型，暫不在這次試辦路段範圍內，為了避免銜接路段機車誤駛至最內側禁行機車車道，交通局將研議重新調整車道配置，新增附加式左轉專用車道，待調整後再開放機車行駛內側車道及利用左轉車道、左轉時相左轉。

交通局並提醒用路人，試辦期間逐步開放路段，汽、機車駕駛人應特別注意用路行為改變，機車在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車，選擇在路口直接左轉的騎士，應提前變換到內側車道再左轉，選擇兩段式左轉騎士仍可行駛於外側車道，進入待轉區待轉。

ET快訊
獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝
快訊／東京商店街起火！　民眾竄逃
快訊／海軍基地出人命！　男遭怪手活活壓死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

網傳搬到新北板橋　長腳麵食聲明：僅基隆一家「外縣市無分店」

新疆雲豹闖進農村「3天咬死50多隻羊」　牧民頭痛：來吃自助餐的

耶誕假期「港股停市」！　1／3港人外遊

綠營轟賴清德老家航測圖有誤　新北市府：建物不能移「門牌可以」

出門跟愛貓「揮手說掰掰」獲靈性回應　網點出殘酷真相：叫你快滾

「桃園新站」三鐵共構潛力無限！注入翻轉動力打造幸福宜居城市

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

獨／少子化衝擊碩班生源！淡江、中華、大葉等校多系碩士專班停招

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

更多熱門

相關新聞

就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績

就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績

台南市長黃偉哲25日就職滿5周年，在市政會議上，黃偉哲除向市民報告5年來的政績，也發表感性談話，指出在迎向台南400的歷史性時刻，台南將以科技、智慧、永續，迎向下一個400年的輝煌。

台南風神廟萬人恭送天師大遶境破紀錄

台南風神廟萬人恭送天師大遶境破紀錄

台南聖誕樹變執法之樹！無死角畫面1.6萬人讚爆

台南聖誕樹變執法之樹！無死角畫面1.6萬人讚爆

台南中華電信機房交換機改接2區部分市話通訊

台南中華電信機房交換機改接2區部分市話通訊

國1新營段2起車禍　2車追撞+4車連環撞

國1新營段2起車禍　2車追撞+4車連環撞

關鍵字：

台南左轉機車族2段式左轉兩段式左轉交通

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面