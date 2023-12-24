未保持安全距離！國1新營段2起車禍　2車追撞+4車連環撞

▲國道1號今(24)日上午發生2起交通事故，分別有2車、4車追撞在一起。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

國道1號新營段今(24)日上午發生2起交通事故！一起為蔡姓男子開車疑似未保持安全距離，追撞前方蔡姓女子駕駛的小客車。另一起事故為蔡姓女駕駛疑似未保持安全距離，撞上前方蔡姓男子駕駛的小客車後，又被後方郭姓男子追撞，而蔡男遭撞後往前撞上王姓男子的小客車，造成4車事故。警方到場排除現場狀況，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲第一起事故2車追撞。（圖／記者林東良翻攝）

國道1號南向288.1公里處於今天上午10時20分發生2起事故案，第一起為2車追撞，蔡姓男子開車疑似未保持安全距離，追撞前方蔡姓女子駕駛的小客車。第2起事故為4車追撞，蔡姓女駕駛疑似未保持安全距離，撞上前方蔡姓男子駕駛的小客車，而蔡男遭推又往前撞上王姓男子的小客車，最後後方郭姓男子疑似未保持安全距離，撞上蔡女的車，造成4車撞成一排。

▲第2起事故中，駕駛疑似未保持距離，導致4車追撞在一起。（圖／記者林東良翻攝）

警方到場於10時44分排除現場狀況，全案交由警察大隊新營分隊依規定處理。警察大隊呼籲，用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。