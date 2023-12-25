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台南風神廟萬人恭送天師大遶境　160警力22小時完成交通疏導

記者林東良／台南報導

台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，並於24日舉辦恭送天師遶境活動，總計有來自各地交陪友宮等10頂神轎、多達近200個陣頭到場參與，萬人齊聚場面盛大，為台南年底前最大宗教盛事。

▲台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，並於24日舉辦恭送天師遶境活動，來自各地交陪友宮等10頂神轎、多達近200個陣頭到場參與，萬人齊聚場面盛大。（圖／翻攝自風神廟臉書，下同）

▲ 台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，並於24日舉辦恭送天師遶境活動。（圖／翻攝自風神廟臉書，下同）

▲台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，並於24日舉辦恭送天師遶境活動，來自各地交陪友宮等10頂神轎、多達近200個陣頭到場參與，萬人齊聚場面盛大。（圖／翻攝自風神廟臉書，下同）

活動於24日早上6時自中西區康樂街風神廟起行，行經台南舊城區36間宮廟，參加信眾高達萬名陣容浩大。也在轄管第二分局期前密集與各宮廟協調，並多次會勘及周密警力部署，從清晨5時起由二分局長朱信憲親自帶同員警全程交通疏導、秩序維護，全天下來動員警力160名，也讓這場自台南市升格直轄市以來之最龐大廟會遶境活動圓滿結束，未衍生任何治安事件，且遇有突發交通壅塞均即時疏導通行，也讓大家體驗一場優質宮廟文化之活動。

▲台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，並於24日舉辦恭送天師遶境活動，來自各地交陪友宮等10頂神轎、多達近200個陣頭到場參與，萬人齊聚場面盛大。（圖／翻攝自風神廟臉書，下同）

這場堪稱台南市數十年以來最大規模之廟會遶境活動，因適逢海安商圈也在海安路之民生路至府前路段封路舉行「2023海安繽紛音樂聖誕節」，兩個均有萬人吸引實力之熱門活動，也讓轄區第二分局緊繃早作準備。除由二分局長朱信憲期前多次拜訪各宮廟聯繫說明，並以遵守交通規則、嚴禁脫序行為、減少燃炮噪音等優質宮廟文化為努力目標，並避免路關路線過長深夜擾民，各交陪境陣頭於24日夜間10時就地解散，僅由10頂神轎宮廟隨行人員來完成最後天壇之參拜行程，約在25日凌晨3時30分全數完成，讓台南府城迅速恢復安寧秩序。

▲台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，並於24日舉辦恭送天師遶境活動，來自各地交陪友宮等10頂神轎、多達近200個陣頭到場參與，萬人齊聚場面盛大。（圖／翻攝自風神廟臉書，下同）

第二分局於24日一早5時起，也全員完成警力部署，並依照陣頭數量劃分六大分區，由分局幹部、主管帶著員警同仁一同來執勤，同時也兼顧天氣寒冷及服勤時間長，每兩小時均輪流換班及後勤物品補給來讓員警保持充沛體力。一整天之交通也在全程機動疏導紓解人車流，且綿密管制民眾報案反映，全天共計有11件之110來電之交通問題均立即派員到場疏處，也讓每件之交通問題均在3分鐘內排除，讓市區交通衝擊有效降至最低。

▲台南市警二分局鏖拚22小時，終於圓滿完成遶境交通疏導任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方同時也宣示廟會無假期，對於在人車流中橫衝直撞影響用路人安全，且無照駕駛、闖紅燈、未載安全帽等違規行為嚴加取締告發，以維護民眾行車安全。一整天下來也告發37件（未載安全帽28件、無照駕駛6件、闖紅燈2件、道路旁燃放鞭炮1件）。同時也與中西區公所成立聯合稽查小組，活動期間逐間宮廟勸導減燃鞭炮噪音、嚴禁高空煙火及道路燃炮等危險行為，全天下來勸導及立即制止計6件，也讓整個遶境活動在有秩序狀況下圓滿結束，事後也讓風神廟總幹事曾煥堂等廟事人員再三向警方致萬分謝意。

▲台南市警二分局鏖拚22小時，終於圓滿完成遶境交通疏導任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局表示，台南宮廟近年來在與警方之通力合作下，大家一同建立了遵守秩序及交通維持、減少噪音等優質宮廟文化推行共識，也讓傳統廟會活動與時俱進、達到府城優質宮廟文化目標。相對地警方也絕不容許有破壞社會秩序之違法行為，相關秩序維護工作將持續進行，也籲請信眾遵守秩序及交通引導，一同來讓宮廟文化持續傳承。

▲台南市警二分局鏖拚22小時，終於圓滿完成遶境交通疏導任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台南市定古蹟風神廟建廟200多年首辦三朝祈安清醮大典，因風神廟位於台南市中西區康樂街，廟會遶境活動一下子湧入來自各地交陪境宮竟的神轎、各式陣頭、藝陣、隨行人員及進香團，約有萬人集中在中西區、北區進行遶境活動，讓原本屬於舊社區，平日就車水馬龍的道路，處處人滿為患，加上是周日假日，塞車打結情況隨處可見，許多網友紛紛PO上網路社群抱怨連連，幸好在二分局警方全力投入交通疏導下，終於完成此一遶境宗教盛事。

▲台南市警二分局鏖拚22小時，終於圓滿完成遶境交通疏導任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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