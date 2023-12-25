2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

▲迎接2024年，在新的一年，誰會是老天眷顧的幸運兒！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導



2023年只剩下一個禮拜，即將迎來2024年，有哪些生肖將在新的一年喜事連連、事業有成、財運大發呢？《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬龍、屬馬、屬虎、屬羊等四個生肖的朋友，即將在新的一年順心如意。

生肖龍

屬龍的人天生具有王者風範，他們有著遠大的志向和堅定的信念。在2024年，屬龍的人將會在事業上取得突破性的進展，獲得更多的機會和資源。同時，也將有機會結識更多的貴人，為未來的發展打下堅實的基礎。對於屬龍的人來說，2024年將是事業火紅、富貴有餘的一年。

生肖馬

屬馬的人性格熱情、積極，總是充滿活力和動力。在2024年，屬馬的人將會在工作中展現出過人的才華和實力，獲得更多的認可和贊譽。同時，他們也將有機會獲得額外的收入來源，讓生活更加充實和美好。

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生肖虎

屬虎的人勇敢、果斷，總是敢於挑戰自我和追求更高的目標。在2024年，屬虎的人將會在創業和拓展業務上取得成就，獲得更多的機會和回報。同時，他們也將有機會結識更多的合作夥伴和客戶，為未來的事業打下堅實的基礎。對於屬虎的人來說，2024年將是事業有成、富貴有餘的一年。

生肖羊

屬羊的人溫柔、善良，總是關注到他人的需求和感受。在2024年，屬羊的人將會在家庭和感情方面獲得更多的幸福和甜蜜。同時，他們也將有機會結識更多的朋友和社交圈，拓展自己的視野和人際關係。對於屬羊的人來說，2024年將是家庭幸福、生活順心如意的一年。