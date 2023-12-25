阿里山林鐵歡慶通車111年　喜迎北門車站整修啟用+生態列車發表

▲林鐵及文資處)今(25)日歡慶林鐵通車111年週年，同步喜迎北門車站整修啟用，以及改裝車輛「栩悅號」發表。 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)今(25)日歡慶林鐵通車111年週年，同步喜迎北門車站整修啟用，以及改裝車輛「栩悅號」發表。活動slogan《栩悅‧啟程》，象徵融匯「新車站x新車輛」的林鐵新時代，將為旅人帶來喜悅和平安。

▲各界貴賓參加林鐵及文資處林鐵通車111年週年，同步喜迎北門車站整修啟用，以及改裝車輛「栩悅號」發表啟動儀式 。（圖／記者翁伊森攝）

林業及自然保育署林華慶署長、林鐵及文資處黃妙修處長、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、鄒族長老高德生、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、築點設計股份有限公司鍾秉宏建築師、煜翔機械股份有限公司劉重民經理，以及在地文史工作者、鐵道保存團隊及關心林鐵各界代表齊聚。



活動由嘉義縣傑出演藝團隊-雯翔舞團，舞動阿里山之美「雲海」，以現代舞演繹搭乘阿里山林鐵穿梭森林、土地，展現自然人文交織榮景開場，緊接著播映「來自世界好友溫暖祝福」影片，包括日本黑部峽谷鐵道、英國威爾普蘭菲爾鐵路(Welshpool and Llanfair Light Railway, W&LLR)等姐妹鐵道，以及澳洲普芬比利鐵路(Puffing Billy Railway)、之字形鐵道(Zig Zag Railway)等國際友好鐵道，跨越地理隔閡捎來深厚祝福，並肯定阿里山林鐵對於文資保存與經營的用心。

▲林鐵及文資處改裝車輛「栩悅號」發表啟動儀式 。（圖／記者翁伊森攝）



啟動儀式以短篇動畫呈現栩悅號蛻變歷程，紅色柴油機關車與阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」美麗的相遇，催生嶄新林鐵改裝車輛「栩悅號」，展現討喜可愛模樣；而栩悅號實車搭配啟用儀式驚喜現身，停靠於北門車站月台並以響亮鳴笛聲應和，現場歡呼連連。

林鐵及文資處黃處長妙修表示，「栩悅號」是林鐵百年來首輛以生態為主題設計的改裝列車。栩悅號以台灣特有鳥「栗背林鴝」為靈感發想，將雄鳥、雌鳥羽色作為外觀及內裝設計主視覺，引導旅客從生態面探索阿里山。改裝過程以安全為首要，車廂內包廂席、瞭望席等巧思空間設計，配置旋轉座椅可依喜好調整角度欣賞窗外風景，兼顧旅客舒適度及機能性。栩悅號已於12月20、21日試車完成，預計明(113)年4月正式營運，期待阿里山林鐵與民眾共展「栩悅」旅程，感受多元獨特生態風貌及森林療癒力。

▲林鐵及文資處改裝車輛「栩悅號」瞭望席瞭望美景。（圖／築點設計股份有限公司提供）

位於嘉義市的北門車站，112年5月開始進行空間改造及修繕，完整導入阿里山林鐵視覺識別系統，並以醒目的火車紅、幽靜沉穩的森林綠、溫暖和熙的晨光白色系妝點車站細節，而國產材特色售票口、金屬材質車站招牌，新穎的鐵道美學形塑阿里山旅程新入口，112年12月26日起正式營運，提供票務及旅運服務。

▲包廂席具半隱私空間。（圖／築點設計股份有限公司提供）



慶祝栩悅號亮相，林鐵及文資處推出2款特色商品。「栩悅號車頭牌徽章」以實物等比例縮小製成，銅質鍍青古銅色材質佐以深藍烤漆入色，完美演繹栩悅號精粹質感，限量開賣，鐵粉必珍藏!

▲林鐵及文資處「栩悅號」，台灣首列透明駕駛室。（圖／林鐵及文資處提供）

柴油機關車是林鐵目前營運主力，更是栩悅號變身前的原型車，「Q版柴油機車擴香木」可愛萌度破表！以國產材台灣杉客製打造，散發自然清新原木香氣，薰香器具及居家擺飾兩相宜。可至林鐵及文資處FB購買(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)。