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阿里山賞楓列車開搶！12月限量7梯次　行前15日開放訂票

▲阿里山賞楓主題列車。（圖／林業保育署提供）

▲阿里山賞楓主題列車開搶，12月僅有7個梯次。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

又到了楓紅時節，林業保育署阿里山林鐵及文資處12月推出季節限定賞楓列車，今年除了有百年蒸汽主題列車SL-31外，素有「紅色閃電俠」之稱的柴油機關車也加入旅程，將帶領遊客造訪甫改建完工、全台最高的祝山車站，兩大主題列車共提供7個梯次、每梯次限額80人，乘車日前15日開放訂票，民眾可把握時間搶票。

每年一推出就秒殺的阿里山賞楓主題列車行程，結合鐵道、生態、山林景致，沿途還有專人解說歷史地景、山林知識及高山鐵道技術。今年邀請阿里山生態攝影達人黃源明，帶領旅客透過鏡頭，捕捉阿里山的楓紅美景。

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阿里山林鐵指出，為讓國內外遊客深度體驗阿里山迷人風貌，今年除出動百年經典蒸汽火車行駛「一代楓流」賞楓列車外，特別加碼推出柴油主題列車的「逐楓逐日」行程，滿足更多森林愛好者與鐵道迷，也將帶領遊客一窺祝山車站新風貌。

阿里山林鐵表示，為提升營運品質，全台海拔最高（2451公尺）的祝山車站，歷經3年改建工程，於今年11月竣工啟用，新站體以雲霧繚繞山巒及光明起點為發想，善用環境地形，以白色雲浪屋頂整合規劃車站月台、前廳、階梯及觀日涼亭，是結合設計兼具環境友善的特色車站，將帶給民眾耳目一新感受。

▲阿里山賞楓主題列車。（圖／林業保育署提供）

▲全台海拔最高、甫改建完工的祝山車站。（圖／林業保育署提供）

「一代楓流」蒸汽主題列車限定4梯次，行駛12月4日、12月11日、12月18日、12月25日，費用每人2600元。「逐楓逐日」柴油主題列車限定3梯次，行駛12月5日、12月12日、12月19日，每人費用1800元。以上每梯次限額80人，費用均包含林鐵車資、導覽費、活動紀念品、餐點，不含阿里山森林遊樂區門票。

阿里山主題列車行程一律採網路預約購票，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票，相關遊程細節及訂取票規則，可上林鐵及文資處官網查詢。

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