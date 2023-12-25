國道大型車死亡事故占33%！全國8大肇事熱點曝　這路段最危險

▲國道1號北向17.4公里處貨櫃車因未注意車前狀態，致追撞前方車輛，造成2人死亡3人受傷（圖／國道公路警察局提供，下同）

記者陳以昇、吳佩蓁／台北報導

國道公路警察局統計112年1月至11月大型車（含大貨車、聯結車、大客車）A1死亡事故共占所有A1死亡事故33.3%，是小型車的4.28倍。而統計大型車傷亡事故危險路段，第1名是國道1號北向林口至三重（187件），依序是南向林口至中壢（110件）、國道3號北向樹林至安坑（99件）。

統計全台大型車傷亡肇事熱點，國道公路警察局列出北部地區前3名依序為國道1號北向林口至三重（187件）、南向林口至中壢（110件）、國道3號北向樹林至安坑（99件）、南向南港系統至安坑（57件）；中部地區前3名為國道1號南向台中系統至台中（34件）、北向埔鹽系統至彰化系統（33件）；南部地區前3名則為國道1號北向楠梓至高科（51件）、南向台南系統至仁德系統（48件）。

肇事因素，前2名為未保持行車安全距離、未注意車前狀態等。許多駕駛人因未與前車保持安全距離，前方如有狀況發生，在高速行駛下因煞車距離不夠而撞上前車；另外駕駛人注意力分心，如喝水、撿拾車內物品、看手機等，沒有注意車輛前方路況有變化，等到要閃避時已經來不及，往往釀成嚴重追撞事故。



▲國道3號南向263.7公里大客車未依規定變換車道，造成4人死亡22受傷之重大交通事故（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警察局指出9月16日在國道1號北向17.4公里處（內湖路段）貨櫃車因未注意車前狀態追撞3輛小客車，造成2人死亡3人受傷，同月21日在國道1號南向349.4公里處，發生聯結車未注意車前狀態，追撞前方小客車及大貨車共5車輛事故，導致1人死亡4人受傷。另外在10月21日國道3號南向263.7公里遊覽車未依規定變換車道，與1輛小客車擦撞，致釀成4人死亡22受傷之重大交通事故。

國道公路警察局提醒民眾，行車前應檢查行車視野輔助系統，行駛高速公路時切勿分心，應隨時注意車前狀態及大型車視覺死角，保持適當安全距離與間隔；若途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近匝道駛離國道，並稍作休息後再繼續行駛。發生事故無人受傷車輛尚能移動，請做好警戒後並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。